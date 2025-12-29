Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, aggredita da uno straniero e salvata dalle amiche, il sindaco: 'Solidarietà alla vittima'

'Come Amministrazione continueremo a potenziare l’illuminazione pubblica e il sistema di videosorveglianza, in continuità con ciò che già stiamo facendo'

'Ho personalmente telefonato al padre della ragazza coinvolta nell’aggressione avvenuta sabato sera in centro per esprimere a lui, alla ragazza e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza, la nostra solidarietà e - soprattutto - per garantire la massima attenzione istituzionale in queste ore così difficili. Ho ascoltato con rispetto il suo dolore e rinnovato l’impegno di tutte le autorità locali a fare piena luce sui fatti affinché l’autore di questa molestia sia individuato e assicurato alla giustizia'. Così il sindaco di Castelfranco Emilia, Gianni Gargano, commenta l'aggressione subita ieri sera da una 25enne ad opera di uno straniero.

'In questa città non faremo un passo indietro: denunceremo con fermezza ogni atto di violenza e molestia, come abbiamo già fatto più volte. Non solo: ribadiamo, insieme, che chiunque si renda protagonista di comportamenti così gravi sarà perseguito con tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, senza alcuna titubanza. La sicurezza e il rispetto delle persone - in particolare delle donne e dei giovani - restano priorità irrinunciabili per la nostra comunità. Come Amministrazione continueremo a potenziare l’illuminazione pubblica e il sistema di videosorveglianza, in continuità con ciò che già stiamo facendo in diverse aree'.

