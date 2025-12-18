Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelfranco, salvano anziani in difficoltà: premiati tre cittadini

Michela La Ganga, Novello Federzoni e Franca Zanantoni, ognuno parte di ANPPe, l’Associazione nazionale di Polizia Penitenziaria

Hanno aiutato un anziano ad attraversare la strada e, una volta resosi conto che il cittadino era disorientato, hanno provveduto a chiamare i familiari permettendo loro di rintracciarlo. Questo pomeriggio, nella sala consiliare del Municipio di Castelfranco Emilia, il vicesindaco Alessandro Salvioli ha ricevuto tre cittadini castelfranchesi distintisi per il loro straordinario senso civico: Michela La Ganga, Novello Federzoni e Franca Zanantoni, ognuno parte di ANPPe, l’Associazione nazionale di Polizia Penitenziaria.


Il riconoscimento è stato conferito perché i tre cittadini si sono resi protagonisti di un intervento decisivo in aiuto di un anziano in evidente stato di difficoltà, riuscendo a prestargli supporto e a metterlo rapidamente in contatto con i propri familiari, evitando conseguenze più gravi. Accanto a questo episodio, Michela La Ganga, Novello Federzoni e Franca Zanantoni svolgono quotidianamente un ruolo prezioso davanti alle scuole Marconi, dove, con costanza e spirito di servizio, contribuiscono a regolare il traffico nelle ore di ingresso e uscita degli studenti, aumentando la sicurezza di bambini, famiglie e personale scolastico.

'Avete teso la mano a chi aveva bisogno preoccupandovi e mettendovi a disposizione ed è questo il significato di esser volontari - ha detto loro, durante la premiazione, il vicesindaco Alessandro Salvioli - perché il vostro aiuto a una persona anziana in difficoltà e l’impegno quotidiano davanti alle scuole Marconi dimostrano come la cura degli altri e l’attenzione alla sicurezza possano fare la differenza nella vita di una comunità'.

