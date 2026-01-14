Zone rosse a Modena, la prefettura proroga per tre mesi

Si è riunito questa mattina in Prefettura, presieduto dal prefetto Fabrizia Triolo, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno preso parte il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il presidente della Provincia Fabio Braglia e i vertici delle Forze di polizia.

Nel corso della riunione sono stati analizzati i risultati dei controlli effettuati nell’ambito del provvedimento che ha istituito, a partire dal 5 novembre scorso, la cosiddetta zona rossa.

Nel periodo di vigenza del provvedimento sono state identificate in totale 3.593 persone, di cui 1.612 italiani e 1.981 stranieri, e sono stati controllati 380 veicoli.

Gli ordini di allontanamento adottati in base all’ordinanza sono stati 61, 8 le sanzioni irrogate per reiterazione, mentre gli stranieri irregolari fermati sono stati 17; 8 le persone arrestate e 37 quelle deferite all’Autorità giudiziaria.

'In considerazione dei risultati ottenuti, il Comitato ha unanimemente concordato di prorogare la misura di prevenzione per ulteriori 3 mesi, a partire del 5 febbraio prossimo, così da rafforzare la cornice di contrasto di forme di illegalità diffusa o di criminalità in alcune zone della Città considerate più a rischio - fa sapere la prefettura -. Sulla base dell’analisi dei dati e delle segnalazioni pervenute dai cittadini, è stato concordato di privilegiare, nelle attività di controllo, talune specifiche aree del perimetro cittadino'.

A margine dell’incontro, il prefetto e il sindaco hanno anche sottoscritto il rinnovo del “Patto per Modena Sicura”, documento che ormai da anni si pone al centro di un modello di governo della sicurezza capace di promuovere un concorso di azioni, strategie e interventi mirati su temi di interesse comune.