Ascari (M5S): 'Con la riforma Nordio il pm rinvierà a giudizio a prescindere'. Ma non è affatto vero

Sola: 'Da cittadino italiano non posso non stigmatizzare il fatto che un parlamentare della Repubblica italiana si permetta di truffare i cittadini'

'Oggi, se il vostro vicino di casa vi denuncia falsamente, perché ce l’ha con voi, sostenendo che gli avete rigato la macchina, il pubblico ministero, fatte le indagini, se non trova elementi di prova archivia. Invece con la riforma, il pm vi rinvierebbe a giudizio a prescindere perché, più azioni penali esercitasse, più avanzerebbe in carriera. Perchè con la riforma il pm non sarà più un soggetto imparziale, il cui obiettivo è cercare la verità ma diventerà un mero accusatore il cui obiettivo è rinviare a giudizio'. A dirlo in un video è la parlamentare modenese M5S Stefania Ascari, parole che l'avvocato Guido Sola censura in modo netto.

'Una deputata modenese del Movimento 5S ha realizzato un video. Nel quale ha affermato quanto segue: 'oggi, se il vostro vicino di casa, vi denuncia falsamente perché ce l’ha con voi, il pubblico ministero, all’esito delle indagini preliminari, archivia. Dopo la riforma Nordio, vi rinvierebbe a giudizio a prescindere'. Testualmente: 'vi rinvierebbe a giudizio a prescindere' - afferma Sola -.  Si può votare no alla riforma Nordio. Si chiama democrazia. Ma, da cittadino italiano, non posso non stigmatizzare con la S maiuscola il fatto che un parlamentare della Repubblica italiana si permetta di truffare i cittadini, raccontando loro bugie per mere - e bieche - convenienze di bottega.
L’affermazione che precede non ha né capo né coda. È falsa da tutti i punti di vista. Lo è oggettivamente, nonché dal punto di vista costituzionale, codicistico e politico. È gravissimo. E, soprattutto, è comportamento che nulla c’entra con la politica. Perchè è in primis la politica a dover avere un’etica. I cittadini non meritano di essere truffati. Soprattutto quando sono chiamati a votare su questioni importanti qual innegabilmente è la giustizia penale, meritano anzi di essere aiutati a comprendere, nel merito, le ragioni, della riforma. È questione di correttezza. Di quella correttezza alta, istituzionale appunto, abdicando alla quale in primis le Istituzioni implodono su se stesse'.

