Alle 16 di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenuti per incendio appartamento in viale Caboto a Sassuolo.
Le prime fiamme sono partite intorno alle 16 nel salotto di un appartamento al primo piano di un condominio di 3 piani e 6 appartamenti. Il fumo si è diffuso in fretta, facendo allarmare gli occupanti usciti all'esterno. Contestualmente era partita della centrale di Modena anche l' autoscala per permettere una rapida evacuazione della famiglia bloccata all' interno del loro appartamento situato al piano superiore, operazione che fortunatamente non si è resa necessaria: vista la rapidità d'intervento nello spegnere prontamente le fiamme e mettere in sicurezza la famiglia, utilizzando le scale una volta libere dal fumo. Sul posto anche il 118 e i carabinieri di Sassuolo.
Sassuolo: rogo in un appartamento subito domato
Tempestivo intervento dei vigili del fuoco in viale Caboto. Famiglia evacuata, nessun ferito
