Modena, rogo all'ex Cinema Scala

Intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio divampato all’ex Cinema Scala a Modena in via Gherardi Pietro Ercole. Il rogo è avvenuto poco prima delle 20 e sul posto sono giunte due autopompa serbatoio, un’autobotte per il rifornimento idrico, un carro aria per il supporto agli operatori dotati di autorespiratori e un’autoscala per il controllo dei punti alti della struttura.

L’incendio ha interessato una porzione della copertura superstite dell'edificio e un consistente accumulo di masserizie stoccate all’interno dei locali. Le squadre hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere le fiamme, operando in condizioni ambientali complesse a causa del denso fumo e del calore sprigionato. Grazie alla tempestività dell’intervento, si è evitato che il rogo si propagasse ulteriormente alle strutture adiacenti.

Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale e del 113 per la gestione della viabilità e per gli accertamenti di competenza. Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dei resti della copertura danneggiata dal fuoco.

