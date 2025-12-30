Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, rogo all'ex Cinema Scala
Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dei resti della copertura danneggiata dal fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio divampato all’ex Cinema Scala a Modena in via Gherardi Pietro Ercole. Il rogo è avvenuto poco prima delle 20 e sul posto sono giunte due autopompa serbatoio, un’autobotte per il rifornimento idrico, un carro aria per il supporto agli operatori dotati di autorespiratori e un’autoscala per il controllo dei punti alti della struttura.
L’incendio ha interessato una porzione della copertura superstite dell'edificio e un consistente accumulo di masserizie stoccate all’interno dei locali. Le squadre hanno lavorato per diverse ore per circoscrivere le fiamme, operando in condizioni ambientali complesse a causa del denso fumo e del calore sprigionato. Grazie alla tempestività dell’intervento, si è evitato che il rogo si propagasse ulteriormente alle strutture adiacenti.
Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte. Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale e del 113 per la gestione della viabilità e per gli accertamenti di competenza. Sono ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dei resti della copertura danneggiata dal fuoco.

