Accoltellato in strada: 36enne grave

La notte in zona Tempio ancora teatro di violenza nella notte, Un 36enne rumeno è stato accoltellato durante una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di persone, avvenuta in piazzale Natale Bruni. L’uomo, che si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara per la profonda ferita da arma da taglio subita, è stato trovato a terra. Gli ultimi aggiornamenti confermano che l'uomo non è in pericolo di vita.

A quanto riferito da alcuni residenti della zona che ormai quotidianamente devono convivere con disordini e scontri nella notte, spesso legati allo spaccio, sul posto sarebbero giunte pattuglie della Polizia di Stato che avrebbero individuato alcune delle persone coinvolte nella rissa. Subito soccorsa la vittima, il 36enne trasportato all'spedale di Baggiovara in gravi condizioni. La Polizia di Stato ha confermato che sono in corso procedimenti per l'identificazione dell'autore.



Nelle ultime settimane l'area inserita nella zone rosse, era stata interessata da controlli straordinari delle forze dell'ordine e di una un’iniziativa itinerante organizzata dal comitato Civico Modena Merita di più per chiedere interventi di contrasto al crimine. Iniziativa che si ripeterà il prossimo 21 febbraio.

