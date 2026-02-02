Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Travolto da un'auto mentre attraversa a piedi la A1 a Modena Nord: muore 43enne

L'incidente è accaduto intorno alle 4 in direzione Milano. Per l'uomo, uno straniero 43enne, non c'è stato niente da fare

Un uomo è morto nella notte, investito da un'auto sull'autostrada A1, a Modena, all'altezza della Bruciata. Secondo quanto emerge per il momento, l'uomo avrebbe attraversato l'autostrada venendo travolto da una vettura in transito il cui conducente, un 46enne, è stato portato all'ospedale di Baggiovara non in gravi condizioni. L'incidente è accaduto intorno alle 4 in direzione Milano. Per l'uomo, uno straniero 43enne, non c'era più niente da fare quando i sanitari del 118, intervenuti con ambulanza ed automedica, sono giunti sul posto. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale Modena Nord.

