Un uomo è morto nella notte, investito da un'auto sull'autostrada A1, a Modena, all'altezza della Bruciata. Secondo quanto emerge per il momento, l'uomo avrebbe attraversato l'autostrada venendo travolto da una vettura in transito il cui conducente, un 46enne, è stato portato all'ospedale di Baggiovara non in gravi condizioni. L'incidente è accaduto intorno alle 4 in direzione Milano. Per l'uomo, uno straniero 43enne, non c'era più niente da fare quando i sanitari del 118, intervenuti con ambulanza ed automedica, sono giunti sul posto. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale Modena Nord.
Travolto da un'auto mentre attraversa a piedi la A1 a Modena Nord: muore 43enne
L'incidente è accaduto intorno alle 4 in direzione Milano. Per l'uomo, uno straniero 43enne, non c'è stato niente da fare
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'
Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate
Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione
Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere
Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anniArticoli Recenti
Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata
Modena, sequestrate oltre 12.000 compresse di integratori alimentari fuori norma
Modena, bimbo senza vestiti corre in tangenziale: salvato dalla polizia locale
Mirandola, controlli nei centri estetici: denunciata una 30enne cinese