Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare

Quarantenne, marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Bloccato dalla Squadra Volante che su segnalazione di un residente si era recata in via Piave a Modena dove l'uomo aveva appena messo a segno su una autovettura. Presumibilmente non il primo della serata in una zona dove la rottura di finestrini a scopo di furto o i danneggiamenti sulle auto, è cosa non insolita.

Ma la notte del 31 gennaio l'incursione dell'uomo è stata vista e subito segnalata al numero di emergenza che ha fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato

Grazie alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento, gli agenti hanno individuato e bloccato il 40enne in corso Vittorio Emanuele.

In una borsa della spesa che aveva con lui, sono stati rinvenuti diversi oggetti, parte dei quali risultati provento di furto, oltre a una tronchese, a un coltello a farfalla e a un coltello multiuso, motivo per il quale l’indagato è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno accertato che i finestrini di diverse autovetture parcheggiate in via Piave erano stati infranti.

Il 40enne, irregolare sul territorio nazionale, è risultato destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati specifici.

Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

