Quarantenne, marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Bloccato dalla Squadra Volante che su segnalazione di un residente si era recata in via Piave a Modena dove l'uomo aveva appena messo a segno su una autovettura. Presumibilmente non il primo della serata in una zona dove la rottura di finestrini a scopo di furto o i danneggiamenti sulle auto, è cosa non insolita.
Ma la notte del 31 gennaio l'incursione dell'uomo è stata vista e subito segnalata al numero di emergenza che ha fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato
Grazie alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento, gli agenti hanno individuato e bloccato il 40enne in corso Vittorio Emanuele.
In una borsa della spesa che aveva con lui, sono stati rinvenuti diversi oggetti, parte dei quali risultati provento di furto, oltre a una tronchese, a un coltello a farfalla e a un coltello multiuso, motivo per il quale l’indagato è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno accertato che i finestrini di diverse autovetture parcheggiate in via Piave erano stati infranti.
Il 40enne, irregolare sul territorio nazionale, è risultato destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati specifici.
Oggi il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.
Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare
Su segnalazione di un residente, è stato bloccato dalla Squadra Volante. Convalidato l'arresto in carcere
Quarantenne, marocchino, irregolare sul territorio nazionale. Bloccato dalla Squadra Volante che su segnalazione di un residente si era recata in via Piave a Modena dove l'uomo aveva appena messo a segno su una autovettura. Presumibilmente non il primo della serata in una zona dove la rottura di finestrini a scopo di furto o i danneggiamenti sulle auto, è cosa non insolita.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La Festa del Borlengo sbarca a Modena
Nel 1985 la befana con la più grande nevicata che Modena ricordi
Ausl Modena e liste di attesa, spazio alle assicurazioni private: rinnovate le convenzioni
La Fiamma Olimpica 'illumina' Sassuolo, Maranello e Modena: i percorsi previsti giovedì 8 gennaioArticoli Recenti
Ritrovamento dei resti di Daniela Ruggi, il procuratore smentisce l'avvocato della famiglia
Modena, alla fiera di San Geminiano oltre 460 ambulanti
Addio a Paolo Cristoni, i funerali martedì pomeriggio a Castelfranco
San Geminiano, l'omelia del Vescovo: 'La prima nemica della pace è la menzogna'