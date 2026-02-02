Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Lutto: è morto Lamberto Mezzetti, papà del sindaco

Aveva 95 anni. Lo ha annunciato con un messaggio il figlio Massimo

Sì è spento nella all'età di 95 anni Lamberto Mezzetti, padre del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che ne ha dato notizia questa mattina con un messaggio d'affetto sulla sua pagina social e ricordando la scomparsa, nemmeno un anno fa, della mamma
Nato a Rocca Pia (AQ) il 5 novembre 1930, va a vivere dopo pochi anni a Sulmona. Si sposa con Gilda Gentile nel 1957 e si trasferiscono a Torino dove nasce il primogenito Ettore. Nel 1960 a Roma dove, due anni dopo, nasce il secondo figlio, Massimo.
Una lunga carriera amministrativa negli enti previdenziali prima, e poi nel sistema sanitario pubblico fino a ricoprire incarichi dirigenti nella Usl di Roma.
A Massimo Mezzetti e alla sua famiglia, le condoglianze della redazione de La Pressa.

