Lutto: è morto Lamberto Mezzetti, papà del sindaco

Sì è spento nella all'età di 95 anni Lamberto Mezzetti, padre del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che ne ha dato notizia questa mattina con un messaggio d'affetto sulla sua pagina social e ricordando la scomparsa, nemmeno un anno fa, della mamma

Nato a Rocca Pia (AQ) il 5 novembre 1930, va a vivere dopo pochi anni a Sulmona. Si sposa con Gilda Gentile nel 1957 e si trasferiscono a Torino dove nasce il primogenito Ettore. Nel 1960 a Roma dove, due anni dopo, nasce il secondo figlio, Massimo.

Una lunga carriera amministrativa negli enti previdenziali prima, e poi nel sistema sanitario pubblico fino a ricoprire incarichi dirigenti nella Usl di Roma.

A Massimo Mezzetti e alla sua famiglia, le condoglianze della redazione de La Pressa.

