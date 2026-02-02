Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Raccolta differenziata, a Modena novità sulla distribuzione dei sacchi da parte di Hera

Saranno distribuiti tenendo conto della tipologia di servizio attivo nella zona in cui si trova l’utenza. Per ritirarli serve la carta Smeraldo

Da oggi, lunedì 2 febbraio, nel comune di Modena il servizio di distribuzione sacchi per la raccolta differenziata, disponibili presso gli esercenti convenzionati, subirà alcune modifiche. I sacchi saranno infatti distribuiti in base alla tipologia di servizio attivo nella zona in cui si trova l’utenza.

'Chi risiede in una zona con servizio porta a porta con sacchi (integrale o misto) potrà quindi ritirare il kit completo composto da sacchetti per carta, plastica e organico; mentre chi è servito dai cassonetti o da porta a porta con bidoncini/carrellati ritirerà solo i sacchetti dell’organico. Si ricorda infatti che per conferire carta e plastica nei nuovi cassonetti non è necessario usare i sacchi forniti da Hera. E’ possibile rifornirsi dei sacchetti due volte l’anno - fa sapere Hera -. Per le utenze non domestiche che producono organico, come i ristoranti (a seconda del codice della categoria commerciale riportato in bolletta), saranno disponibili sacchetti compostabili di dimensioni maggiori. Per ritirare i sacchi è necessario portare con sé la carta Smeraldo'.

