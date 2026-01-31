Addio a Paolo Cristoni, i funerali martedì pomeriggio a Castelfranco

I funerali di Paolo Cristoni si terranno martedì 3 febbraio alle 14.30 partendo da Terracielo direttamente per la chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Castelfranco dove alle 15 si terrà la cerimonia funebre. Lunedì sera alle 18 nella stessa chiesa verrà celebrato il Rosario. Paolo Cristoni lascia la moglie Lina, i figli Sabrina, Barbara, Luca e Soemia e i nipoti Alberto e Matilde.

'Se dovessi contare le cose che ti devo, sarei in debito per la vita. Quante cose mi hai insegnato, portandomi per mano a conoscere il mondo e una nuova persona, ed io ho sempre desiderato impararne di più, perché sentivo che in quel momento non stavo conoscendo l’umanità, ma te - scrive il nipote Alberto Avallone -. Adesso i nostri palmi si sono separati, non si potranno più toccare, ma le tue dita mi salutano comunque dal cielo, mentre io sono qui, a camminare per il mondo che mi hai insegnato a chiamare mio. Un giorno stringeremo di nuovo le mani e mi porterai in giro a conoscere il paradiso. Anche lì, sono sicuro, ci sarà qualcosa di nuovo da imparare'.