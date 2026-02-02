Modena, sequestrate oltre 12.000 compresse di integratori alimentari fuori norma

Controlli da parte del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Modena nei magazzini di un noto corriere internazionale operante sulla tratta Italia – Regno Unito. Effettuati sette sequestri relativi a oltre 12.000 compresse di integratori alimentari privi dei requisiti previsti dalla normativa per la loro commercializzazione in Italia.

Sempre nel corso del 2025, sono stati eseguiti 12 sequestri riguardanti oltre 500 sigarette elettroniche del tipo ‘usa e getta’, numerosi flaconi contenenti liquidi da inalazione e varie boccette di nicotina pura.

Da gennaio 2025, i prodotti contenenti nicotina possono essere venduti esclusivamente nelle tabaccherie o nei negozi fisici autorizzati da ADM, mentre la vendita online è vietata. I prodotti sequestrati erano sprovvisti del necessario contrassegno di Stato, requisito essenziale per provarne la legittima provenienza. L’assenza del contrassegno ne dimostra l’origine illecita e l’avvenuto approvvigionamento attraverso canali illegali, determinando la conseguente confisca dei prodotti e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei trasgressori.

