Controlli da parte del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Modena nei magazzini di un noto corriere internazionale operante sulla tratta Italia – Regno Unito. Effettuati sette sequestri relativi a oltre 12.000 compresse di integratori alimentari privi dei requisiti previsti dalla normativa per la loro commercializzazione in Italia.
Sempre nel corso del 2025, sono stati eseguiti 12 sequestri riguardanti oltre 500 sigarette elettroniche del tipo ‘usa e getta’, numerosi flaconi contenenti liquidi da inalazione e varie boccette di nicotina pura.
Da gennaio 2025, i prodotti contenenti nicotina possono essere venduti esclusivamente nelle tabaccherie o nei negozi fisici autorizzati da ADM, mentre la vendita online è vietata. I prodotti sequestrati erano sprovvisti del necessario contrassegno di Stato, requisito essenziale per provarne la legittima provenienza. L’assenza del contrassegno ne dimostra l’origine illecita e l’avvenuto approvvigionamento attraverso canali illegali, determinando la conseguente confisca dei prodotti e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei confronti dei trasgressori.
Modena, sequestrate oltre 12.000 compresse di integratori alimentari fuori norma
Sempre nel corso del 2025, sono stati eseguiti 12 sequestri riguardanti oltre 500 sigarette elettroniche
Controlli da parte del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Modena nei magazzini di un noto corriere internazionale operante sulla tratta Italia – Regno Unito. Effettuati sette sequestri relativi a oltre 12.000 compresse di integratori alimentari privi dei requisiti previsti dalla normativa per la loro commercializzazione in Italia.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, Forza Italia verso il congresso: lezione di democrazia al Pd che lo ha evitato a tutti i costi
Vignola, rapine e violenza reiterata su un ragazzo: arrestato minorenne
Omicidio a Castelnuovo, il padre 89enne ha ucciso la figlia a martellate
Omicidio a Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate in stazione
Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudereArticoli Recenti
Modena, bimbo senza vestiti corre in tangenziale: salvato dalla polizia locale
Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni
Mirandola, controlli nei centri estetici: denunciata una 30enne cinese
Modena, operaio colto malore mentre si trova sulla gru: salvato dai vigili del fuoco