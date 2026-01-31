Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ritrovamento dei resti di Daniela Ruggi, il procuratore smentisce l'avvocato della famiglia

'I carabinieri di Modena avevano convocato i familiari di Daniela Ruggi, madre e fratelli, ed avevano loro doverosamente comunicato la triste notizia'

Il procuratore di Modena Luca Masini è intervenuto per smentire le affermazioni di Guido Sola, avvocato della madre e della sorella della 32enne Daniela Ruggi, la donna scomparsa i cui resti sono stati identificati nella giornata di ieri. Il procuratore si concentra su un video dove l'avvocato Guido Sola afferma che le sue assistite, 'avrebbero appreso solamente dagli organi di stampa e solo nella mattinata odierna la notizia che i resti umani ritrovati in un edificio in rovina in località Vitriola di Montefiorino appartengono a Daniela Ruggi'. Per la Procura è notizia inesatta: 'Al contrario, nella serata di ieri 30 gennaio 2026, su disposizione di questo Ufficio, i carabinieri di Modena avevano convocato i familiari di Daniela Ruggi, in persona della madre e dei due fratelli, ed avevano loro doverosamente comunicato la triste notizia dell'identità della persona cui appartengono i resti umani rinvenuti'. 'La notizia di cronaca, pertanto, è stata pubblicata solamente dopo che la famiglia aveva ricevuto tale comunicazione'.

L'avvocato Sola replica: 'Nel video da me diffuso, sono stato estremamente chiaro nell'affermare che mamma e sorella hanno appreso solo questa mattina e solo leggendo i giornali che la ferale notizia fosse definitiva e non necessitasse - questo è il punto - d'ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti'.
Sempre nel video 'sono stato altresì estremamente chiaro nell'affermare che io, invece, ho appreso l'esistenza stessa della ferale notizia solo grazie alla lettura dei giornali, nulla essendomi mai stato riferito in merito da chicchessia'.

'Ciò chiarito - prosegue l'avvocato - il punto è: nessuno dubita che, nella giornata di ieri, chi di dovere abbia informato i familiari. Ma siccome, ancora a stamattina, c'era chi aveva inteso che la notizia potesse non essere definitiva, sono dell'idea che, in questi casi e in situazioni d'evidente fragilità derivanti, a tacer d'altro, da profonda sofferenza e sempre possibile, quanto comprensibile, refrattarietà umana alla corretta percezione d'una grave notizia, possa essere opportuno convocare, non solo gli interessati, ma anche i loro avvocati quali soggetti che 'esistono' in primis per assicurare che i clienti comprendano sempre e chiaramente ciò che viene comunicato loro nonostante possibili, anche difficilissime, situazioni psicologiche'.

