'Concorso giornalista Ausl, svolto nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza'
L'Ausl risponde a quanto denunciato dal sindacato dei giornalisti regionale che ha chiesto di 'annullare in autotutela il concorso'
02 febbraio 2026 alle 21:23
2 minuti di lettura
'Con riferimento al Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con determinazione n. 1997 del 25/07/2025, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 211 del 06/08/25 e sulla Gazzetta Ufficiale 67 del 29/08/2025, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di un posto di specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico, area dei professionisti della salute, l’Azienda USL di Modena ritiene opportuno fornire alcune puntuali precisazioni a garanzia della correttezza e della trasparenza della procedura concorsuale. Si informa che la Commissione esaminatrice delle prove concorsuali svoltesi il 29 e 30 gennaio 2026 è stata regolarmente nominata con determinazione n. 46 del 9 gennaio 2026, e conseguentemente resa pubblica sul sito aziendale, nel pieno rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal bando di concorso'. Lo rende noto l'Ausl in risposta a quanto denunciato dal sindacato dei giornalisti regionale che ha chiesto di 'annullare in autotutela il concorso per un posto nell'ufficio stampa'.'La Commissione era composta dal Direttore amministrativo dell’Ausl di Modena, con funzioni di presidente, dal responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico dell’Ausl di Modena e da un componente dell’ufficio relazioni con il pubblico e comunicazione dell’Irccs Istituto romagnolo per lo studio dei tumori “Dino Amadori”, che comprende anche l’Ufficio stampa di cui è coordinatore, in qualità di membro esterno e giornalista iscritto all’Ordine.
Si precisa inoltre che la sua iscrizione all’Ordine dei Giornalisti risale al 2008 - continua l'Ausl -. Tutte le prove sono state estratte a sorte dai partecipanti in sede concorsuale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e hanno riguardato esclusivamente argomenti espressamente indicati nel bando (e comunque non unicamente temi ospedalieri), risultando pertanto integralmente conformi alle previsioni concorsuali e alle regole di imparzialità e parità di trattamento tra i candidati. L’Ausl di Modena conferma che tutte le fasi della procedura concorsuale si sono svolte nel rigoroso rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa, che guidano costantemente l’operato dell’Azienda'.Nella foto il direttore generale Ausl Mattia Altini e il presidente Aser Paolo Maria Amadasi
Redazione Pressa
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...
La Pressa
SOSTIENICI - DONA ORA
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.