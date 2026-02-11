Un soggetto di nazionalità cinese, titolare di una ditta di confezioni sita nel comune di Reggio Emilia, avrebbe sfruttato tra maggio 2023 e ottobre 2024 circa 14 lavoratori, di cui 3 clandestini, impiegandoli per oltre 12 ore al giorno senza riposi settimanali e in condizioni di salute e sicurezza totalmente non conformi alla normativa vigente. Il capannone aziendale è risultato infatti inidoneo a causa di un sistema di aerazione non funzionante, presenza di muffa e umidità sulle pareti, scarsa illuminazione e inefficienza dei sistemi antincendio, senza che alcun lavoratore fosse stato formato sui rischi professionali; inoltre, il personale veniva alloggiato in appartamenti fatiscenti messi a disposizione dal datore di lavoro, con camere ricavate da pareti in cartongesso e bagni privi delle minime condizioni igienico-sanitarie.
Reggio, turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: smantellato sistema di sfruttamento nel settore tessile
