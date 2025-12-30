Nel corso del 2025 all’aeroporto Marconi di Bologna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno fermato circa 12.000 unità di medicinali e cosmetici illegali, del peso complessivo di circa 346 chili.
Tutti i prodotti rinvenuti nel corso dei controlli sono stati sottoposti a sequestro e 14 persone sono state denunciate per detenzione di prodotti cosmetici dannosi e la commercializzazione di medicinali senza le prescritte autorizzazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
'Il tentativo fraudolento di introduzione di medicinali al di fuori dei circuiti ufficiali pone in serio pericolo la salute degli utilizzatori, in quanto tali prodotti, non certificati e non autorizzati dalle competenti Autorità sanitarie, non rispettano gli standard di sicurezza; pertanto, sono stati attivati una serie di controlli nei confronti di passeggeri provenienti da Paesi ritenuti a rischio, in particolare Nigeria, Ghana, Repubblica Dominicana - fa sapere la Finanza -. In particolare, nel corso di uno di questi controlli sono state sottoposte a sequestro circa 2.700 confezioni di medicinali e cosmetici, per un peso complessivo di oltre 38 chilogrammi. L’ingente quantitativo è stato rinvenuto all’interno dei bagagli di un solo passeggero proveniente da un paese a rischio, le cui valigie risultavano quasi interamente riempite di tali prodotti'.
Aeroporto di Bologna, sequestrati 12mila farmaci e cosmetici illegali: 14 denunciati
Sono stati attivati una serie di controlli nei confronti di passeggeri provenienti da Paesi ritenuti a rischio, in particolare Nigeria, Ghana, Repubblica Dominicana
