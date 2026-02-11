Bologna: aveva 26 candelotti di esplosivo sotto il letto, arrestato minore egiziano

Aveva in casa, dentro una valigia che teneva sotto il letto, un ordigno artigianale costituito da 26 candelotti legati tra loro con del nastro adesivo. Per questo motivo i militari di Casalecchio di Reno hanno arrestato un minorenne di origini egiziane, domiciliato nel territorio bolognese, per detenzione illegale di esplosivi.

All'origine dell'arresto, si legge in una nota, c'è 'una perquisizione domiciliare delegata dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di un'indagine per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere', durante la quale i militari hanno appunto trovato i 26 candelotti nella camera del giovane. Considerata l'elevata potenzialità offensiva del materiale esplosivo, è stato richiesto l'intervento degli artificieri per le operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno, che è poi stato sequestrato dai carabinieri. Il minorenne, invece, è stato arrestato e portato in una struttura della giustizia minorile. Il gip del Tribunale dei minori di Bologna ha poi convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in un Istituto penale per minorenni.