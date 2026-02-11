Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bologna: aveva 26 candelotti di esplosivo sotto il letto, arrestato minore egiziano

Bologna: aveva 26 candelotti di esplosivo sotto il letto, arrestato minore egiziano

Dentro una valigia che teneva sotto il letto, un ordigno artigianale costituito da 26 candelotti legati tra loro con del nastro adesivo

1 minuto di lettura

Aveva in casa, dentro una valigia che teneva sotto il letto, un ordigno artigianale costituito da 26 candelotti legati tra loro con del nastro adesivo. Per questo motivo i militari di Casalecchio di Reno hanno arrestato un minorenne di origini egiziane, domiciliato nel territorio bolognese, per detenzione illegale di esplosivi.

All'origine dell'arresto, si legge in una nota, c'è 'una perquisizione domiciliare delegata dall'Autorità giudiziaria nell'ambito di un'indagine per rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere', durante la quale i militari hanno appunto trovato i 26 candelotti nella camera del giovane. Considerata l'elevata potenzialità offensiva del materiale esplosivo, è stato richiesto l'intervento degli artificieri per le operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno, che è poi stato sequestrato dai carabinieri. Il minorenne, invece, è stato arrestato e portato in una struttura della giustizia minorile. Il gip del Tribunale dei minori di Bologna ha poi convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della custodia in un Istituto penale per minorenni.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Orrore a Modena, tenta di stuprare impiegata dell'albergo: arrestato tunisino

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Modena, furgone in fiamme sulla A1: rallentamenti

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Modena, finti tecnici del gas tentano di truffare un 88enne: arrestati dalla polizia

Modena, finti tecnici del gas tentano di truffare un 88enne: arrestati dalla polizia

Accoltellato in strada: 36enne grave

Accoltellato in strada: 36enne grave