Reggio Emilia, bidello molestava le bambine a scuola: sospeso

Tra l’ottobre e il novembre 2025, l’uomo avrebbe molestato otto alunne, tutte di età inferiore ai 14 anni

Un collaboratore scolastico di 28 anni in servizio in un istituto comprensivo della Bassa reggiana deve rispondere dell’accusa di abusi sessuali nei confronti di otto studentesse minorenni. Nei suoi confronti- su richiesta della Procura- il Gip del tribunale di Reggio Emilia ha disposto la sospensione immediata dal pubblico servizio per 12 mesi e l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, tra l’ottobre e il novembre 2025, l’uomo avrebbe molestato otto alunne, tutte di età inferiore ai 14 anni.

In particolare, sfruttando i momenti di minor sorveglianza nei corridoi, avrebbe indotto le minori a subire contatti fisici, baci sul collo e abbracci forzati, arrivando in alcuni casi a sollevarle di peso o a trattenerle in locali isolati come l’aula magna o gli antibagni. Avrebbe poi esercitato una pressione psicologica sulle giovani vittime, cercando di apparire come una figura di riferimento “affettuosa” per confonderle e indurle al silenzio. A far partire l’inchiesta è stata una denuncia formalizzata ai Carabinieri di Castelnuovo di Sotto, dopo le confidenze fatte dalle alunne ai propri docenti.

