Prignano, intimidazioni e violenze ai danni di un disabile: arrestata badante moldava

Episodi reiterati di violenza, commessi tra marzo e giugno dello stesso anno, ai danni di un uomo disabile

Ieri i carabinieri di Prignano sulla Secchia hanno rintracciato una donna di 65 anni, di origine moldava, destinataria di un ordine di carcerazione.

Il provvedimento scaturisce da una indagine avviata a seguito di una denuncia presentata nel 2020, in relazione ad episodi reiterati di violenza, commessi tra marzo e giugno dello stesso anno, ai danni di un uomo disabile. Dalla ricostruzione, l’indagata, badante presso una famiglia del bolognese, aveva messo in atto intimidazioni e violenze nei confronti dell'uomo.

La donna è stata portata in carcere.

