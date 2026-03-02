Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Meloni 'decapitata' dalla ghigliottina, il Carnevale di Reggio Emilia dà il peggio di sè

Un ragazzo vestito da boia - felpa nera e volto coperto - con un'ascia di cartone in mano, si prodiga nel tagliare la testa del premier

Giorgia Meloni ghigliottinata: in un video choc, ripubblicato sui social dai canali di Fratelli d'Italia, e risalente come scrive Adnkronos a una sfilata del 'Carnevale popolare' di Reggio Emilia di sabato 28 febbraio, un ragazzo vestito da boia - felpa nera e volto coperto da un passamontagna dello stesso colore - con un'ascia di cartone in mano, si prodiga nel tagliare la testa (di carta) della premier italiana davanti a una riproduzione della ghigliottina tra le grida di giubilo di chi assiste alla scena.

Non è solo Meloni, però, a finire sotto i colpi della scure. Tra le 'teste' riconoscibili che potrebbero aver ricevuto lo stesso trattamento si intravede anche quella del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. 'Collezionali tutti', c'è scritto in un cartello verde posto sotto il patibolo. Così come accanto si scorge una 'ruota della fortuna' con una freccia che indica il cognome 'Meloni', ma anche quello di 'Bibi', di Viktor Orban, Donald Trump e persino Vladimir Putin ed Elon Musk, coperto però dall'erba che di fatto ne ostruisce la visuale.

'Ecco come certi centri sociali promuovono valori come tolleranza e rispetto di cui tanto si vantano. Quello andato in scena a Reggio Emilia durante il carnevale è uno spettacolo degradante che non diverte nessuno. La loro violenza, seppur simbolica, è il segno di un vuoto politico e culturale che provano a riempire con l’odio. Vergognatevi e chiedete scusa', scrivono sui social da Fdi.

