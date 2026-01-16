Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

È una presa di posizione netta e per certi versi clamorosa quella che arriva dai soci di ACT, l’Azienda Consorziale Trasporti che rappresenta tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia. Con una lettera inviata al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e all’assessore ai Trasporti Irene Priolo, i sindaci si schierano apertamente dalla parte della Corte dei Conti e chiedono di “riprendersi il controllo pubblico” di Seta, la società che gestisce il trasporto pubblico locale.La missiva è la prima risposta politica alla deliberazione n.163/2025 della Corte dei Conti, adottata il 18 dicembre scorso, che ha acceso un faro critico sulla governance e sugli assetti di controllo di Seta S.p.A. ACT richiama la necessità di recepire con rigore e responsabilità quanto indicato dai magistrati contabili, sottolineando come sia indispensabile mettere i soci pubblici nelle condizioni di esercitare davvero, in modo formale e sostanziale, il proprio ruolo di indirizzo e vigilanza su un servizio pubblico essenziale.Nel testo si parla apertamente di una riforma della governance e dello statuto di Seta, indicando che qualsiasi progetto di società unica regionale non può prescindere dal rafforzamento del controllo pubblico.I Comuni chiedono regole chiare, poteri effettivi e un sistema che garantisca trasparenza e responsabilità nella gestione.ACT propone inoltre un confronto con la Regione per definire iniziative concrete, anche di tipo statutario, per correggere l’attuale assetto. Un segnale politico forte: i soci non intendono restare spettatori, ma vogliono tornare protagonisti nella guida del trasporto pubblico.La lettera segna così un passaggio delicato nei rapporti tra territori, Regione e Seta: dopo la scossa della Corte dei Conti, arriva la prima reazione compatta dei Comuni reggiani per ridisegnare il governo della mobilità locale.