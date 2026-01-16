Seta, i Comuni di Reggio con la Corte dei Conti: ‘Riprendere controllo pubblico’

La missiva è la prima risposta politica alla deliberazione n.163/2025 della Corte dei Conti, adottata il 18 dicembre scorso, che ha acceso un faro critico sulla governance e sugli assetti di controllo di Seta S.p.A. ACT richiama la necessità di recepire con rigore e responsabilità quanto indicato dai magistrati contabili, sottolineando come sia indispensabile mettere i soci pubblici nelle condizioni di esercitare davvero, in modo formale e sostanziale, il proprio ruolo di indirizzo e vigilanza su un servizio pubblico essenziale.
Nel testo si parla apertamente di una riforma della governance e dello statuto di Seta, indicando che qualsiasi progetto di società unica regionale non può prescindere dal rafforzamento del controllo pubblico.
ACT propone inoltre un confronto con la Regione per definire iniziative concrete, anche di tipo statutario, per correggere l’attuale assetto. Un segnale politico forte: i soci non intendono restare spettatori, ma vogliono tornare protagonisti nella guida del trasporto pubblico.
La lettera segna così un passaggio delicato nei rapporti tra territori, Regione e Seta: dopo la scossa della Corte dei Conti, arriva la prima reazione compatta dei Comuni reggiani per ridisegnare il governo della mobilità locale.