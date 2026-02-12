Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, imbrattata la stele dedicata a Gina Borellini Kira

Anpi: 'Non è la prima volta che individui politicamente orientati o semplicemente stupidi vandali danneggiano simboli della Lotta di Liberazione'

'Ancora un ignobile insulto alla memoria di una protagonista straordinaria della Resistenza e della democrazia' - così Vanni Bulgarelli, presidente provinciale dell’Anpi, commenta l’imbrattamento della stele dedicata all’onorevole e partigiana Gina Borellini “Kira” nel Parco della Resistenza di Modena.

'Non è la prima volta che individui politicamente orientati o semplicemente stupidi vandali danneggiano simboli della Lotta di Liberazione. Il loro gesto, che rivela ignoranza e vuoto civile, non fa altro che rafforzare il nostro impegno nel promuovere la conoscenza della Resistenza e di quanto donne e uomini come “Kira”, spesso giovanissimi, hanno fatto per costruire un’Italia di pace, libertà e democrazia, dando a tutti una nuova speranza e il dovere di difendere quanto da loro conquistato a prezzo di immani sacrifici. Anpi si è già attivata, in intesa con il Comune, per riparare i danni'.

