Modena, via Barchetta: tubatura rotta, strada allagata

Hera nel giro di poche ora è riuscita a riparare il guasto e la situazione in tarda mattinata è rientrata

Disagi questa mattina in via Barchetta a Modena. La polizia locale, insieme ai tecnici Hera, è intervenuta per un'importante rottura di una condotta idrica. La rottura ha provocato l'allagamento della strada e la temporanea chiusura al traffico. Hera nel giro di poche ora è riuscita a riparare il guasto e la situazione in tarda mattinata è rientrata.

