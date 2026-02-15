Disagi questa mattina in via Barchetta a Modena. La polizia locale, insieme ai tecnici Hera, è intervenuta per un'importante rottura di una condotta idrica. La rottura ha provocato l'allagamento della strada e la temporanea chiusura al traffico. Hera nel giro di poche ora è riuscita a riparare il guasto e la situazione in tarda mattinata è rientrata.
Modena, via Barchetta: tubatura rotta, strada allagata
Hera nel giro di poche ora è riuscita a riparare il guasto e la situazione in tarda mattinata è rientrata
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo: dal presidente Fondazione Modena frasi gravissime'
La Festa del Borlengo sbarca a Modena
Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti
Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo
Tempio-stazione: contro il degrado i residenti rimuovono il gradino 'del buco'Articoli Recenti
Colto a spacciare in stazione: in carcere 50enne tunisino con precedenti
Modena, 1,5 milioni per il rafforzamento e l'ampliamento dell'acetaia comunale
'San Valentino per me non è amore, ma lutto': 22 anni moriva Marco Pantani
Modena, 34enne ha un infarto alla partita di calcetto: salvato con la circolazione extracorporea