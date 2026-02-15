'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo: dal presidente Fondazione Modena frasi gravissime'

'Non è questione di ironia, né di infelicità comunicativa. È questione di principio. Chi guida un ente che amministra decine di milioni di euro destinati al bene pubblico non può permettersi neppure sul piano simbolico di evocare l’idea che una sottrazione possa essere considerata “trascurabile” in rapporto alla dimensione complessiva del bilancio. Ogni euro affidato alla Fondazione appartiene moralmente alla comunità modenese. Ogni euro deve essere protetto con rigore assoluto. Qui si misura la credibilità di un’istituzione. La Fondazione deve essere presidio di competenza, indipendenza ed equidistanza dalla politica. Deve essere percepita come soggetto terzo, garante imparziale degli interessi culturali, sociali ed economici del territorio. Quando invece emerge una narrazione che minimizza, che relativizza, che riduce la portata di un fatto oggettivamente grave, si incrina la fiducia dei cittadini.
Per queste ragioni, a nome di Popolo e Libertà Modena, chiedo con fermezza e senza ambiguità le dimissioni immediate dell’intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Modena. Non per spirito polemico, ma per ristabilire un principio: chi amministra risorse collettive deve rispondere non solo dei fatti, ma anche del senso istituzionale che esprime. Modena ha bisogno di istituzioni credibili, rigorose, realmente indipendenti. Quando questa credibilità viene meno, la responsabilità impone un passo indietro'.