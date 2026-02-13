Modena, tentato omicidio in zona Tempio: fermato un italiano 23enne
Indossava alcuni capi di abbigliamento del tutto compatibili con quelli ritratti all’interno del treno regionale al momento della fuga da Modena
13 febbraio 2026 alle 13:40
Nella serata di ieri la Procura di Modena ha disposto il fermo di un giovane italiano di 23 anni per tentato omicidio aggravato di un cittadino rumeno di 37 anni avvenuto a Modena la sera di lunedì 9 febbraio scorso nei pressi della zona tempio. La vittima era stata colpita con un’arma da punta e taglio sul fianco sinistro e trasportato d’urgenza in pericolo di vita all’ospedale di Baggiovara dove veniva sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Dalle dichiarazioni recuperate dalle persone presenti sul posto dagli investigatori della Polizia di Stato si riusciva a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ovvero che l’aggressione era scaturita per contrasti nell’ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle visioni delle telecamere di zona, si riusciva a verificare la presenza dell’indagato che a passo svelto, in orario compatibile con l’aggressione, si dirigeva verso la stazione ferroviaria di Modena salendo a bordo di un treno regionale con destinazione finale Bologna. Gli investigatori individuavano il giovane accertando che lo stesso era stato più volte arrestato per violazione della normativa sugli stupefacenti, in prossimità della stazione ferroviaria di Bologna.Grazie alla collaborazione del personale del compartimento della Polizia Ferroviaria di Bologna, l’indagato è stato sottoposto ad un controllo presso la stazione ed accompagnato in Questura a Modena per ulteriori accertamenti.
Indossava alcuni capi di abbigliamento del tutto compatibili con quelli ritratti all’interno del treno regionale all’atto della fuga da Modena (pantaloni, cover cellulare e scarpe). Presso la Questura di Modena il Sostituto Procuratore procedeva personalmente alla attività di individuazione di persona mediante un testimone oculare, presente sulla scena del crimine, che visionando quattro giovani con caratteristiche antropometriche e tratti somatici simili, riconosceva con sicurezza l’indagato come la persona presente al momento dell’accoltellamento e poi datosi alla fuga. All’esito della positiva individuazione di persona e sulla scorta delle altre fonti di prova acquisite il magistrato del pubblico ministero ha emesso il decreto di fermo. Nelle prossime ore verrà formalizzata richiesta di convalida del fermo al Giudice per le indagini Preliminari di Modena con contestuale richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tentato omicidio.
