Scandalo Fondazione di Modena, Tiezzi: 'Se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'

'Responsabilità oggettive vanno valutate conoscendo i dati. Questa Fondazione ha un bilancio di circa 33 milioni, in 5 anni parliamo di 160 milioni. E' stato rubato un milione con 810 operazioni di un valore medio di 1400 euro. Credo che se rubano 20 euro dal mio conto corrente non me ne accorgo'. Lo ha detto nei giorni scorsi il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi commentando l'ammanco milionario dalle casse della Fondazione di Modena. Per il presidente Tiezzi la sparizione del denaro non è quindi rilevante e va paragonata a una sottrazione di 20 euro dal suo conto corrente.

Un paragone alquanto curioso, per usare un eufemismo.

E' evidente che i conti della Fondazione non sono paragonabili a quelli di un privato cittadino.

E' evidente che un privato cittadino non ha disposizione un collegio di revisori e un organismo di vigilanza con tanto di modello 231 (strutture ovviamente retribuite).

E’ evidente che chi ha uno stipendio di 1000 euro si accorge subito se spariscono 20 euro dal suo conto e che essere ricchi non è una colpa, ma nemmeno deve tramutarsi in spavalderia.

E' evidente che i soldi di una Fondazione, a differenza di quelli di un privato, sono di fatto, anche se non formalmente, risorse pubbliche (la stessa Fondazione si vanta di essere 'bene di tutti').

E' evidente che un conto sono 20 euro sottratti una volta, un conto sono 807 bonifici effettuati in 6 anni.

E' evidente che un milione di euro, se rapportato alle erogazioni annuali della Fondazione, è pari a circa il 5%, dato tutt'altro che irrisorio.

Giuseppe Leonelli

Video Tvqui

