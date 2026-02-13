Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il rapper sassolese Malacarne arrestato per spaccio a Milano

Il rapper sassolese Malacarne arrestato per spaccio a Milano

In casa sua sono stati trovati ketamina, mdma, ossicodone e un bilancino di precisione, oltre a 1500 euro

1 minuto di lettura

Il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, è stato arrestato ieri dalla Polizia per spaccio di droga a Milano. L'uomo, originario di Sassuolo, è stato notato mentre in viale Monza attendeva qualcuno. Poco dopo è arrivata una persona e insieme sono entrati in un portone e ne sono usciti quasi subito per salire su un'auto controllata dagli agenti in via Calabria: il rapper aveva con sé alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa sua, in viale Monza, sono stati trovati ketamina, mdma, ossicodone e un bilancino di precisione, oltre a 1500 euro. Malcarne, noto per i suoi testi duri e inneggianti alla criminalità, aveva patteggiato nel 2019 quattro anni e dieci mesi per aver accoltellato alla stazione di Scandiano un calciatore albanese durante una lite.

Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei

Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anni

Modena, spaccio: chiuso per 10 giorni un bar alla Crocetta

Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni

Reggio, turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: smantellato sistema di sfruttamento nel settore tessile

Bologna: aveva 26 candelotti di esplosivo sotto il letto, arrestato minore egiziano

