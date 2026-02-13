Il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, è stato arrestato ieri dalla Polizia per spaccio di droga a Milano. L'uomo, originario di Sassuolo, è stato notato mentre in viale Monza attendeva qualcuno. Poco dopo è arrivata una persona e insieme sono entrati in un portone e ne sono usciti quasi subito per salire su un'auto controllata dagli agenti in via Calabria: il rapper aveva con sé alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa sua, in viale Monza, sono stati trovati ketamina, mdma, ossicodone e un bilancino di precisione, oltre a 1500 euro. Malcarne, noto per i suoi testi duri e inneggianti alla criminalità, aveva patteggiato nel 2019 quattro anni e dieci mesi per aver accoltellato alla stazione di Scandiano un calciatore albanese durante una lite.
Il rapper sassolese Malacarne arrestato per spaccio a Milano
In casa sua sono stati trovati ketamina, mdma, ossicodone e un bilancino di precisione, oltre a 1500 euro
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei
Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere
Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte
Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anniArticoli Recenti
Modena, spaccio: chiuso per 10 giorni un bar alla Crocetta
Ricercato per rapina ad anziana e spaccio; 57enne in carcere dopo 10 anni
Reggio, turni di 12 ore, dormitori fatiscenti e muffa: smantellato sistema di sfruttamento nel settore tessile
Bologna: aveva 26 candelotti di esplosivo sotto il letto, arrestato minore egiziano