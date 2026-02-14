Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, droga nascosta tra i cespugli dell'area sgambamento cani al parco XXII aprile

Modena, droga nascosta tra i cespugli dell'area sgambamento cani al parco XXII aprile

Durante la perlustrazione, il cane antidroga ha individuato sotto un cespuglio, nascosto tra le foglie, un sacchetto contenente otto dosi di marijuana

Un controllo della Polizia locale ha portato al rinvenimento di sostanza stupefacente all’interno del parco XXII aprile, in seguito a svariate segnalazioni giunte al Comando di via Galilei. Nella tarda mattinata di martedì 10 febbraio, gli agenti sono intervenuti con l’unità cinofila nell’area verde e nella zona sgambamento cani di viale Gramsci, dove erano state segnalate presenze sospette di giovani che stazionavano sulle panchine in diversi momenti della giornata.

Nessuno dei giovani era presente al momento del controllo. Durante la perlustrazione, il cane antidroga ha individuato sotto un cespuglio, nascosto tra le foglie, un sacchetto contenente otto dosi di marijuana per un peso complessivo di circa 10 grammi, già suddivise e pronte per la vendita. La sostanza è stata recuperata e sequestrata.

