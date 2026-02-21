Modena, scontro tra due auto all'alba: 7 feriti

Violento impatto alle cinque della mattina in via Cialdini a Modena tra due autovetture. Il bilancio è di sette persone coinvolte, dai 26 ai 27 anni. Cinque delle quali rimaste intrappolate all’interno di uno dei veicoli. Uno di questi ribaltato a seguito dello scontro avvenuto a una ventina di metri dall'incrocio con viale Storchi.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, la situazione è apparsa subito critica: gli occupanti di una delle auto erano incastrate nell'abitacolo deformato dall’impatto. Le squadre intervenute hanno utilizzato cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere e liberare i feriti, poi affidati alle cure del personale del 118, giunto sul posto con 4 ambulanze. .

Oltre alle operazioni di estricazione, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi planimetrici necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e ha gestito la viabilità, fortemente rallentata durante le operazioni di soccorso.



I feriti, tutti in codice di media gravità, trasportati agli ospedali di Baggiovara al Policlinico. Nessuno corre pericolo di vita. Si tratta di un maschio e una femmina di 37 anni, ricoverati rispettivamente all'ospedale di Baggiovara e al Policlinico di Modena; due maschio e una femmina di 28 anni ricoverati due all'ospedale di Baggiovara e uno al Policlinico; un maschio di 26 anni all'ospedale di Baggiovara, e una femmina di 32 anni, ferita lieve, al Policlinico di Modena.



I rilievi di legge per la ricostruzione della dinamica dello scontro e le responsabilità, al vaglio della Polizia LocaleArticolo in aggiornamento