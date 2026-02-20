Il pronto intervento delle squadra dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si espandesse ad altri appartamenti del condominio in via Riva del Garda a Modena. Fiamme circoscritte ad un unico appartamento e danni alle persone limitati ad una persona colpita da una forte intossicazione da fumo, ma non in pericolo di vita.
E' il bilancio dell'intervento questa mattina all'alba in via Riva del Garda. La portata dell'incendio ha fatto convergere sul posto dalla sede centrale di Modena una APS (Auto Pompa Serbatoio) della sede centrale, una autobotte per il rifornimento idrico, e una autoscala per il raggiungimento dei piani elevati e la verifica delle condizioni di sicurezza esterne e un funzionario di turno per il coordinamento delle operazioni. All'arrivo delle squadre, le fiamme avevano già interessato parte dei locali dell’abitazione, sprigionando una densa coltre di fumo. Il personale operante è riuscito a contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco alle unità abitative adiacenti.
Una persona è rimasta coinvolta nell'incendio, ha riportato sintomi da intossicazione da fumo. È stata soccorsa dal personale sanitario del 118, presente sul posto con un'ambulanza, e trasportata al locale ospedale per le cure del caso.
Le operazioni di messa in sicurezza dell'area e i rilievi tecnici per determinare le cause del rogo sono tutt' ora in atto. Sul posto la Polizia locale per quanto di loro competenza.
Rogo all'alba in appartamento in via Riva del Garda: una persona intossicata
Un forte dispiegamento di mezzi operatori dei Vigili del Fuoco alle 5,30. Fiamme limitate ad una abitazione
Il pronto intervento delle squadra dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si espandesse ad altri appartamenti del condominio in via Riva del Garda a Modena. Fiamme circoscritte ad un unico appartamento e danni alle persone limitati ad una persona colpita da una forte intossicazione da fumo, ma non in pericolo di vita.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, via delle Costellazioni: ladri in casa di Stefano Bellei
Montefiorino, sono di Daniela Ruggi i resti trovati in un rudere
Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte
Schianto a San Possidonio: muore un bimbo di sei anniArticoli Recenti
Sassuolo, furto negli spogliatoi della palestra parrocchiale: denunciato
Modena, sequestrati 27 chili di carne in una macelleria della Bassa
Modena, spaccio in zona Villaggio Giardino: arrestato tunisino irregolare
Scontro auto-bici in rotatoria, grave ciclista