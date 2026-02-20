Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rogo all'alba in appartamento in via Riva del Garda: una persona intossicata

Un forte dispiegamento di mezzi operatori dei Vigili del Fuoco alle 5,30. Fiamme limitate ad una abitazione

Il pronto intervento delle squadra dei Vigili del Fuoco ha impedito che il rogo si espandesse ad altri appartamenti del condominio in via Riva del Garda a Modena. Fiamme circoscritte ad un unico appartamento e danni alle persone limitati ad una persona colpita da una forte intossicazione da fumo, ma non in pericolo di vita.

E' il bilancio dell'intervento questa mattina all'alba in via Riva del Garda. La portata dell'incendio ha fatto convergere sul posto dalla sede centrale di Modena una APS (Auto Pompa Serbatoio) della sede centrale, una autobotte per il rifornimento idrico, e una autoscala per il raggiungimento dei piani elevati e la verifica delle condizioni di sicurezza esterne e un funzionario di turno per il coordinamento delle operazioni. All'arrivo delle squadre, le fiamme avevano già interessato parte dei locali dell’abitazione, sprigionando una densa coltre di fumo. Il personale operante è riuscito a contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco alle unità abitative adiacenti.
Una persona è rimasta coinvolta nell'incendio, ha riportato sintomi da intossicazione da fumo. È stata soccorsa dal personale sanitario del 118, presente sul posto con un'ambulanza, e trasportata al locale ospedale per le cure del caso.
Le operazioni di messa in sicurezza dell'area e i rilievi tecnici per determinare le cause del rogo sono tutt' ora in atto. Sul posto la Polizia locale per quanto di loro competenza.

