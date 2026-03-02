Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti: oggi in città arriva Gasparri

L'appuntamento con il ministro, alle 17,30 all'audotorium Confcommercio, apre una settimana di eventi pubblici a Modena e provincia

L’appuntamento di oggi con il ministro Maurizio Gasparri segna l’avvio di una settimana particolarmente intensa per il dibattito sul referendum del 22 e 23 marzo 2026. Nel pomeriggio, dalle 17,30, all’Auditorium Confcommercio di Modena, si ritroveranno esponenti istituzionali, giuristi e rappresentanti del mondo politico per discutere i contenuti della riforma e le ragioni del voto.
Insieme al ministro Gasparri nell'appuntamento organizzato dal Comitato Si per una giustizi giusta interverranno il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, il coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, la coordinatrice regionale del partito Rosaria Tassinari, il procuratore della Repubblica di Parma Alfonso D’Avino e l’avvocato Roberto Ricco, già presidente della Camera Penale di Modena.
Quello di oggi è solo il primo di una serie di appuntamenti che, nei prossimi giorni, offriranno ai cittadini della provincia occasioni diverse per informarsi e ascoltare voci autorevoli, sia favorevoli sia contrarie alla riforma.Il calendario proseguirà mercoledì 4 marzo a Carpi, dove alle 20.30 l’Auditorium Loria ospiterà un incontro promosso dal Comitato della società civile per il No. Qui prenderanno la parola figure di grande esperienza nel mondo della giustizia: Roberto Cigarini, giudice emerito della Corte d’Appello di Bologna; Marco Forte, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna; l’avvocato modenese Cosimo Zaccaria; e Mirko Margiocco, giudice della Corte d’Appello di Bologna.
Sarà un’occasione per approfondire le criticità della riforma dal punto di vista di chi opera quotidianamente nelle aule giudiziarie.
 

 

Stesso giorno, mercoledì 4 marzo a Modena (ore 20.30 - Circolo Arci Civica 15a, via Roncaglia 15a) incontro con Donatella Donati consigliere Corte di Appello Bologna e Alessandro De Nicola segretario Cgil Modena.
 


Il giorno successivo, giovedì 5 marzo, il dibattito si sposterà a Vignola, nella cornice della Rocca, dove alle 18.30 si terrà un incontro organizzato dal Comitato per il Sì locale insieme agli avvocati Alessandro Fibbia e Franca Massa. L’iniziativa avrà un taglio divulgativo e metterà a confronto due posizioni opposte: da un lato il giudice Domenico Truppa del Tribunale di Bologna, per il Comitato del No; dall’altro l’avvocato penalista Enrico Fontana del foro di Modena, per il Comitato del Sì. A portare un contributo sarà anche lo psicoterapeuta Marco Sirotti del Ceis di Modena, che offrirà una lettura della riforma dal punto di vista psico-sociale, un aspetto spesso trascurato ma fondamentale per comprendere l’impatto delle norme sulla vita delle persone.

Sabato 7 marzo alle ore 15.30 press la sala Emmaus (via Grandi,46) a Novi di Modena, spiega le ragioni del No l’avvocato penalista del foro di Modena Cosimo Zaccaria intervistato da Maria Silvia Cabri giornalista de Il resto del Carlino e Notizie.E’ promossa dal Comitato per il NO al referendum costituzionale, la tavola rotonda “Due Generazioni, un solo NO. Giustizia, Costituzione, Democrazia” lunedì 9 marzo, alle ore 21 presso la Sala dei Giuristi del Palazzo della Partecipanza Agraria di Nonantola. L’incontro è libero e aperto a tutti
L’iniziativa è per promuovere le ragioni del NO al referendum sulla Legge Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati, previsto per il 22 e 23 marzo 2026.Intervengono all’incontro Vasco Errani presidente Istituto Alcide Cervi, già presidente Regione Emilia-Romagna, Frida Fruggeri coordinatrice Rete degli Studenti Medi Emilia-Romagna e Francesco Tavernari referente Unione Giovani di Sinistra Modena.
Conducono la serata, Greta Ansaloni e Giacomo Zavatti del Comitato per il NO di Nonantola. Spazio aperto alle domande e al dibattito con il pubblico.Martedì 10 marzo a Mirandola (ore 18-sala Trionfini, piazza Celso Ceretti,9) incontro con il magistrato Francesco Caruso e l’avvocato Simone Bonfante.La settimana successiva, mercoledì 11 marzo, il percorso informativo farà tappa a Rovereto sulla Secchia. Alle 21, nella sala civica “Fabrizio De André”, il Comitato della società civile per il No e il Comitato “Giusto Dire NO” proporranno un incontro dedicato alle ragioni contrarie alla riforma.
Interverrà Donatella Donati, consigliera della Corte d’Appello di Bologna, che illustrerà le motivazioni giuridiche e istituzionali alla base della posizione del No.
