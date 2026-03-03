Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum riforma Nordio, a confronto due modelli opposti di giustizia

Referendum riforma Nordio, a confronto due modelli opposti di giustizia
I sostenitori del No ritengono che oggi il Pm sia soggetto di garanzia per l'imputato stesso, i sostenitori del Sì puntano a un modello prettamente accusatorio

Al di là della bagarre politica e delle accuse tra partiti di maggioranza e di opposizione, il referendum giustizia del 22 e 23 marzo si caratterizza per il confronto tra due modelli opposti di giustizia.

I sostenitori del No ritengono che l’attuale modello italiano garantisca l’equilibrio tra accusa e difesa, sottolineando come il pubblico ministero appartenga alla magistratura e sia soggetto solo alla legge. Il Pm, insomma, non è un avversario dell’imputato, ma organo di giustizia, obbligato a cercare anche elementi a favore dell’indagato. Tanto è vero che nella fase preprocessuale può chiedere l'archiviazione e in fase processuale l'assoluzione. Secondo questa tesi il Pm smette di essere figura di garanzia e diventa semplicemente 'l'accusa'.

I sostenitori del Sì ritengono invece che dopo la riforma dell'89 l’attuale sistema sia formalmente accusatorio ma sostanzialmente ancora misto e puntano a un modello più coerentemente accusatorio sul modello anglosassone, dove il Pm è parte processuale a tutti gli effetti e il giudice è totalmente separato e terzo. Secondo questa tesi l'imputato ha una garanzia di maggiore imparzialità del giudice, ma 'perde' (se pur non formalmente) la garanzia rappresentata dalla figura del Pm non schiacciato solo sul ruolo accusatorio.

La Pressa   

Referendum Giustizia, Gasparri a Modena: 'Il sì allontana la politica dalla giustizia'

Referendum, le ragioni del No: stasera a Modena presentazione del libro di Mauro Sentimenti

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti: oggi in città arriva Gasparri

Referendum giustizia, i civici a Modena si mobilitano per il sì

Referendum, i magistrati per il sì esistono: convegno a Roma con Isabella Bertolini

Referendum giustizia, c'è chi mente sapendo di mentire

Articoli più Letti Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Articoli Recenti Costellazioni: in futuro meno richiedenti asilo e più famiglie

Aree nomadi: dal Comune 100.000 euro all'anno per manutenzioni e riparare danni

Aree nomadi, acceso dibattito in Consiglio: Forza Italia attacca, l'assessore difende il modello

Meloni 'decapitata' dalla ghigliottina, il Carnevale di Reggio Emilia dà il peggio di sè

