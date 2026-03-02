Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum, le ragioni del No: stasera a Modena presentazione del libro di Mauro Sentimenti

'I reali obiettivi della revisione costituzionale sono l’indebolimento dell’indipendenza della magistratura e l’avvio di una Costituzione nemica dell'attuale'

'La giustizia e noi: come indebolire l'indipendenza dell'ordine giudiziario senza dirlo. Alcune buone ragioni per votare no'. Il libro dell'avvocato modenese Mauro Sentimenti verrà presentato questa sera alle 18 al Civico 15a in via Roncaglia a Modena.

Sentimenti dialogherà con il consigliere regionale Paolo Trande, con Roberta Micukaj di Udu e con il segretario Cgil Alessandro De Nicola.

Il libro propone la tesi secondo cui il significato del testo della riforma costituzionale Nordio può essere meglio compreso analizzandolo sulla base del contesto – giuridico e storico-politico – a cui esso rinvia. Analisi dalla quale emerge che i reali obiettivi di questa revisione costituzionale sono l’indebolimento dell’indipendenza della magistratura italiana e, conseguentemente, l’avvio di una nuova Costituzione, nemica di quella attuale. Giudizio che viene confermato anche dalla valutazione di merito dei principali nodi della riforma: l’individuazione dei consiglieri togati del CSM tramite sorteggio (ritenuto incostituzionale), la divisione – con conseguenze inemendabili – dell’unico attuale CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) in tre organi rappresentati dall’Alta Corte disciplinare e da due CSM, uno per i giudici uno per i pubblici ministeri. Secondo Sentimenti 'la gigantesca rimozione, con la quale le élites liberali europee e quelle ormai segnate dai tratti del fascismo (Trump, Netanyahu) dell’occidente impongono a tutti di non vedere la realtà del genocidio della popolazione palestinese, minaccia l’intero orizzonte umano. Da qui nasce la volontà di quelle stesse élites di indebolire la divisione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) obiettivo di cui la riforma è un sicuro avvio'.

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

Omicidio stradale, rom nel mirino: 'Che tipo di integrazione stiamo attuando a Modena?'

Appalti illeciti nella logistica: 120 lavoratori irregolari, perquisizioni a Modena

Cgil e Uil: 'Ausl Modena, gestione fallimentare: bruciato un milione di euro per i lavoratori'

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti: oggi in città arriva Gasparri

Modena: addio ad Adelio Peroni, padre della moderna raccolta rifiuti

La 'non area' nomadi di San Matteo: 12 anni fuori dalle regole

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Pavimentazione sconnessa, anziana cade, guardie Kronos segnalano

Modena, addio sacchi in strada: continua la reintroduzione dei cassonetti

Perdono il sentiero tracciato e chiamano i soccorsi

