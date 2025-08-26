Solo il 17% degli importi dell'evasione scoperta si traduce in incassi effettivi da parte del Fisco. A fronte di 72,3 miliardi accertati nel 2024 sono stati versati concretamente 12,8 miliardi. E' quanto emerge dall'analisi sulle entrate dello Stato realizzata dalla Corte dei Conti. All'interno del dato generale emerge che le iscrizioni a ruolo, le cartelle esattoriali vere e proprie, vedono un incasso fermo al 3%: 40,7 miliardi sono gli importi accertati, 1,3 quelli versati. Un fenomeno per il quale la Corte considera sia 'altamente probabile' la 'correlazione a radicate aspettative di successive rottamazioni o al convincimento di poter eludere la successiva azione esecutiva'. Le criticità emergono anche per l'Iva: su 9,6 miliardi di imposte contestate, è stato versato solo il 17%.
Corte dei Conti, recuperato solo il 17% dell'evasione fiscale
A fronte di 72,3 miliardi accertati nel 2024 sono stati versati concretamente 12,8 miliardi. E' quanto emerge dall'analisi sulle entrate dello Stato
