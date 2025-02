Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un appello a restare accanto al premier Giorgia Meloni. Il richiamo della foresta alla 'compagnia' di Fratelli d'Italia lo ha fatto Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito, chiudendo ieri la riunione della Direzione nazionale a Roma. La sorella del premier ha citato per l'ennesima volta 'Il Signore degli Anelli' di Tolkien: 'ora Fdi ha l'anello del potere, dal quale derivano grandi responsabilità', ha detto Meloni. Che ha invitato tutti 'a essere responsabili' sapendo 'il peso che quell'anello porta'.Giorgia Meloni 'è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell'Anello' ha detto ancora la sorella della premier. 'Non dobbiamo essere un'utopia, dobbiamo restare quelli che eravamo quando abbiamo iniziato a fare politica. Oggi ognuno è chiamato a fare la propria parte. Oggi il mondo è cambiato, siamo da un'altra parte, l'impegno deve essere maggiore. Dobbiamo guardare a tutte le persone, immaginare una politica giusta che faccia davvero sintesi. È stato un viaggio lunghissimo, ma adesso siamo il grande partito della nazione. Non tornerà un tempo come questo, questa è la nostra storia: impegniamoci a fare quello che ci è stato affidato, ognuno per il suo ruolo'.