Boom di polmoniti, Bassetti: 'Peggiore influenza degli ultimi 20 anni'

Mai così tante polmoniti come quest’anno: l’influenze, in questo 2025, sta colpendo soprattutto sotto la forma dell’infezione respiratoria, tanto che anche gli ospedali sono sotto pressione per l’alto numero di ricoveri per polmoniti virali. E anche chi riesce a evitare la polmonite, se la vedrà con un’influenza ‘tostissima’, con febbre a 39 per diversi giorni di seguito, spesso anche dieci, e una tosse persistente. “Una brutta bestia“, l’ha definita il virologo Matteo Bassetti, che avverte: “Durerà ancora tutto marzo”.

Intervistato ieri su Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Bassetti ha spiegato: “L’influenza prima si risolveva in 3-4 giorni, ora può durare anche 10 giorni e la febbre può arrivare fino a 39 gradi“. Il picco dell’influenza l’abbiamo passato? “Abbiamo ancora un milione di persone che se la prendono ogni settimana, quindi se il picco c’è stato diciamo che siamo sul Plateau Rosa”. E per chi non lo sapesse, il Plateau Rosa è un ghiacciaio a 3.500 metri, che si trova in Val d’Aosta al confine con la Svizzera.

Bassetti ha poi fatto una battuta anche sui vaccini: “Purtroppo gli italiani non amano i vaccini, sembra che i vaccini siano diventati il loro primo problema”.