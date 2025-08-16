Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Meloni: ‘Con Putin Trump ha ripreso le idee dell’Italia’

Meloni: ‘Con Putin Trump ha ripreso le idee dell’Italia’

‘Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva’

'Il punto cruciale rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe ed è questo l'aspetto su cui si sono registrate ad Anchorage le novità più interessanti. Solo robuste e credibili garanzie in tal senso potranno prevenire nuove guerre ed aggressioni. A questo riguardo, il Presidente Trump ha oggi ripreso l'idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all'articolo 5 della Nato. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all'Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Usa compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. Gli Stati Europei rimangono uniti nel sostegno all'Ucraina in questa fase di trattative. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa'. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'indomani del vertice tra Trump e Putin e dei vari colloqui avuti oggi tra i leader europei, Nato e Usa.

