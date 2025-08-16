'Il punto cruciale rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe ed è questo l'aspetto su cui si sono registrate ad Anchorage le novità più interessanti. Solo robuste e credibili garanzie in tal senso potranno prevenire nuove guerre ed aggressioni. A questo riguardo, il Presidente Trump ha oggi ripreso l'idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all'articolo 5 della Nato. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all'Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Usa compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. Gli Stati Europei rimangono uniti nel sostegno all'Ucraina in questa fase di trattative. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa'. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'indomani del vertice tra Trump e Putin e dei vari colloqui avuti oggi tra i leader europei, Nato e Usa.
Meloni: ‘Con Putin Trump ha ripreso le idee dell’Italia’
‘Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva’
'Il punto cruciale rimane quello delle garanzie di sicurezza per scongiurare nuove invasioni russe ed è questo l'aspetto su cui si sono registrate ad Anchorage le novità più interessanti. Solo robuste e credibili garanzie in tal senso potranno prevenire nuove guerre ed aggressioni. A questo riguardo, il Presidente Trump ha oggi ripreso l'idea italiana di garanzie di sicurezza che si ispirino all'articolo 5 della Nato. Il punto di partenza della proposta è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all'Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Usa compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo. Gli Stati Europei rimangono uniti nel sostegno all'Ucraina in questa fase di trattative. La strada per la pace non è semplice, ma è importante che sia stata intrapresa'. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'indomani del vertice tra Trump e Putin e dei vari colloqui avuti oggi tra i leader europei, Nato e Usa.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Italia e Stati Uniti rifiutano le nuove norme pandemiche dell’OMS: le ragioni di una scelta condivisa
Chikungunya, 900 casi in Francia. Oms lancia allarme epidemia
Viaggia in autobus con la figlia di 2 anni chiusa in valigia: arrestata
Centri d’accoglienza in Albania, Corte di Giustizia Ue boccia governo MeloniArticoli Recenti
Barca con migranti si ribalta a Lampedusa, almeno 20 morti
Davvero Trump sta facendo l'America ancora grande?
Paragonò la Russia al Terzo Reich: Mattarella finisce nella lista nera di Putin
Gaza, genocidio continua nell'indifferenza del mondo: Israele attacca un campo profughi. Almeno 30 i morti