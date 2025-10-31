Sondaggio Dire: cresce il consenso di Meloni, Fdi al 31%

Continua a crescere il consenso di Fratelli d’Italia. Rispetto a una settimana fa e al mese scorso la percentuale aumenta dello 0,2% e 0,8% e si attesta al 31%.

È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 29 e il 30 ottobre.

In leggero calo il gradimento del Pd, che scende al 21,6% perdendo lo 0,1% sulla settimana ma recuperando un +0,3% sul mese. Continua la discesa dell’M5S che in una settimana perde lo 0,2% (-1,2% nel mese) e si porta all’11,6%. Ancora stabile nei consensi Forza Italia, che resta all’11,2% per la seconda settimana consecutiva (+0,1% sul mese). La Lega cede lo 0,1% (sia a 7 che a 30 giorni), scendendo all’8,4%. A seguire Avs al 6%,1 (+0,1% nella settimana, -0,2% nel mese). Chiudono la classifica Azione al 3,5% (-0,1%; +0,1%), Italia Viva al 2,1% (+0,1%; +0,3%) e +Europa all’1,4% (-0,1%; -0,1%).

Continua a crescere la fiducia nel Governo Meloni. L’esecutivo di centrodestra è al 43,5% del gradimento guadagnando lo 0,2% nell’ultima settimana e l’1% rispetto a un mese fa. Non ha fiducia il 49,1%, percentuale in calo dello 0,1% rispetto a 7 giorni fa e dello 0,4% nel mese. Chi ‘non sa’ è il 7,6%, -0,1% nell’ultima settimana e -0,6% sul mese.

