E la cantante Elisa piange a dirotto sui social per la Flotilla bloccata

I commenti degli utenti sono spaccati tra solidarietà e derisione e c'è chi la accusa di fare 'sceneggiate'

Piange la cantante Elisa sui social per la vicenda Flotilla. In un video pubblicato sulle sue storie Instagram, nel quale ha taggato la premier Giorgia Meloni, Elisa dice piangendo a dirotto: 'Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla allora portate voi gli aiuti, in poche ore. Portateli voi gli aiuti perché stanno morendo'.
La cantante Carmen Consoli si associa: 'Oggi prenderei la mia imbarcazione e raggiungerei Gaza, ci metterei tempo perché non ho i mezzi del Governo ma lo farei, convinta di avere il diritto di navigare in acque internazionali'.

