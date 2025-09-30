La Flotilla, Francesca Albanese, le farmacie Israele-free: gli spot migliori per rafforzare Netanyahu
Una politicizzazione della tragedia (nel caso della Flottila) e una ottusità nell'analisi (elevare Hamas a novelli partigiani) che rafforza le tesi negazioniste
Nessuna parola da parte degli esponenti Dem a sostegno del povero sindaco Massari, eppure è un iscritto del loro partito. Va bene così: la Albanese non si tocca, per lei licenza di deridere primi cittadini, fasce tricolori e cerimonie in pompa magna.
Parallelamente oggi, il Pd del Comune di Castelnuovo ha pensato bene di far approvare in Consiglio una mozione per sospendere la vendita dei farmaci israeliani nella Farmacia comunale. Una proposta probabilmente nemmeno legale, sicuramente dal sapore razziale e soprattutto totalmente ottusa. Come se le altre case farmaceutiche con sedi sparse nel mondo fossero agenzie di solidarietà, animate da filantropi disposti a salvare il mondo.
E poi, spostandosi dai confini emiliani, il caso Flottilla, Greta Thunberg che indossa la kefiah, i parlamentari Pd e 5 Stelle a bordo, i sospetti (ventilati da Israele) del coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento del progetto...
Una politicizzazione della tragedia (nel caso della Flottila) e una ottusità nell'analisi (elevare Hamas a novelli partigiani) che finisce per rafforzare le tesi negazioniste di chi non vuole ammettere le colpe di Israele. Perchè se sostenere il diritto dei palestinesi ad esistere, anche a veder riconosciuto il loro Stato, significa pensare al terrorismo islamico di Hamas come a una nuova rivoluzione civile o vietare la vendita di farmaci di una azienda con sede a Tel Aviv, allora qualcosa non torna.
E quel qualcosa di solito è la ricerca di visibilità e potere da parte dei novelli capipopolo (siano essi i parlamentari Dem imbarcati o Francesca Albanese) sulle spalle della buona fede dei
Giuseppe Leonelli
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Castelnuovo, farmacia comunale senza farmaci israeliani: così i cittadini pagano la propaganda politica
Terra dei Padri appoggia Francesca Albanese: 'Respingiamo la criminalizzazione della resistenza Palestinese'
Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani
Modena, Mezzetti tiene la barra dritta e isola la fronda Muzzarelli: Guerzoni e Bosi smentiti su Seta
Modena, preghiere contro l'aborto: ecco qua i facinorosi che 'intimidiscono' le donne
Pd Modena, il segretario 'ripiego' ora è in pole per evitare il cambiamento di un congresso veroArticoli Recenti
Caso Aimag, in fondo la politica conta poco, contano gli affari a lungo termine
Consegnare Aimag a Hera: la vera ossessione del Pd emiliano
Aimag, ciò che la politica può far passare in Consiglio può diventare un macigno in tribunale
Modena, ennesimo tragico suicidio in carcere: i commenti raccapriccianti di una umanità senza vergogna