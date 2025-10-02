Marco Croatti chiede aiuto all'Italia: 'Sono stato rapito da Israele'
Anche il senatore del MoVimento 5 stelle in viaggio con la Flottilla intercettata ieri sera lancia il messaggio degli attivisti diffuso anche da Greta Thunberg
L'appello del senatore Marco Croatti coordinatore regionale del MoVimento 5 stelle Emilia Romagna si unisce a quello analogo e quasi contestuale lanciato Greta Thunberg rivolto in inglese al proprio paese.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La Flotilla, Francesca Albanese, le farmacie Israele-free: gli spot migliori per rafforzare Netanyahu
Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli
Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione
Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera
Reggio Emilia, il sindaco chiede liberazione degli ostaggi da parte di Hamas e Francesca Albanese lo umiliaArticoli Recenti
Genocidio a Gaza, arriva la condanna di Unimore
'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'
Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali
Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari