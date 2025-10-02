Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Marco Croatti chiede aiuto all'Italia: 'Sono stato rapito da Israele'

Anche il senatore del MoVimento 5 stelle in viaggio con la Flottilla intercettata ieri sera lancia il messaggio degli attivisti diffuso anche da Greta Thunberg

Un messaggio standard che lega gli attivisti intercettati ieri sera dalle forze israeliane Durante il loro avvicinamento alle coste di Gaza a bordo delle barche della Flottilla. Nome e cognome per identificarsi poi un appello un messaggio comune ai propri governi. 'Sono stato rapito dalle forze israeliane faccio appello al governo affinché siano liberate le persone imbarcate'.
L'appello del senatore Marco Croatti coordinatore regionale del MoVimento 5 stelle Emilia Romagna si unisce a quello analogo e quasi contestuale lanciato Greta Thunberg rivolto in inglese al proprio paese.
Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

