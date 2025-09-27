Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Flotilla, la referente Italiana: 'Proposta Mattarella su consegna aiuti a Cipro inaccettabile'

Flotilla, la referente Italiana: 'Proposta Mattarella su consegna aiuti a Cipro inaccettabile'
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Il video in cui la portavoce Maria Elena Delia afferma che accettare la proposta significherebbe cambiare rotta, accettando le condizioni del governo di Israele che Flotilla contesta

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

'Non possiamo cambiare rotta perché farlo significa che si lascia operare il governo israeliano in modo illegale senza fare nulla'. La portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia annuncia che la Flotilla non accetterà la proposta sostenuta anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per tutalare la vita degli attivisti stessi, di consegnare gli aiuti a Cipro al Patriarcato Latino di Gerusalemme, rappresentato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa per la consegna a Gaza. Per gli attivisti significherebbe cambiare rotta accettando di fatto le condizioni del governo di Israele, verso il quale gli stati e le organizzazioni non stanno agendo. Ovvero accettare la stessa cosa che la Flotilla sta contestando con la propria azione.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Flotilla sorda anche al corridoio umanitario proposto dalla Cei?

Flotilla sorda anche al corridoio umanitario proposto dalla Cei?

Flotilla a Creta, Crosetto conferma protezione navale ma no a forzare il blocco

Flotilla a Creta, Crosetto conferma protezione navale ma no a forzare il blocco

'Flotilla vuole creare problemi al governo. Dobbiamo mandare la Marina e dichiarare guerra a Israele?'

'Flotilla vuole creare problemi al governo. Dobbiamo mandare la Marina e dichiarare guerra a Israele?'

Flotilla verso Gaza: oggi nuova mobilitazione a Modena

Flotilla verso Gaza: oggi nuova mobilitazione a Modena

Lisei (Fdi): 'Attacco alla Flotilla? Se lo sono fatto da soli'

Lisei (Fdi): 'Attacco alla Flotilla? Se lo sono fatto da soli'

Eplosione e incendio spento in un minuto su un'altra barca della Flotilla: nessun danno, nessun ferito

Eplosione e incendio spento in un minuto su un'altra barca della Flotilla: nessun danno, nessun ferito

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'

Elly Schlein rilancia su salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'

Elly Schlein rilancia su salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti 'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti

'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti

Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici

Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici

Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione

Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione