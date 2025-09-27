'Non possiamo cambiare rotta perché farlo significa che si lascia operare il governo israeliano in modo illegale senza fare nulla'. La portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia annuncia che la Flotilla non accetterà la proposta sostenuta anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per tutalare la vita degli attivisti stessi, di consegnare gli aiuti a Cipro al Patriarcato Latino di Gerusalemme, rappresentato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa per la consegna a Gaza. Per gli attivisti significherebbe cambiare rotta accettando di fatto le condizioni del governo di Israele, verso il quale gli stati e le organizzazioni non stanno agendo. Ovvero accettare la stessa cosa che la Flotilla sta contestando con la propria azione.
Flotilla, la referente Italiana: 'Proposta Mattarella su consegna aiuti a Cipro inaccettabile'
Il video in cui la portavoce Maria Elena Delia afferma che accettare la proposta significherebbe cambiare rotta, accettando le condizioni del governo di Israele che Flotilla contesta
Il video in cui la portavoce Maria Elena Delia afferma che accettare la proposta significherebbe cambiare rotta, accettando le condizioni del governo di Israele che Flotilla contesta
'Non possiamo cambiare rotta perché farlo significa che si lascia operare il governo israeliano in modo illegale senza fare nulla'. La portavoce della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia annuncia che la Flotilla non accetterà la proposta sostenuta anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per tutalare la vita degli attivisti stessi, di consegnare gli aiuti a Cipro al Patriarcato Latino di Gerusalemme, rappresentato dal cardinale Pierbattista Pizzaballa per la consegna a Gaza. Per gli attivisti significherebbe cambiare rotta accettando di fatto le condizioni del governo di Israele, verso il quale gli stati e le organizzazioni non stanno agendo. Ovvero accettare la stessa cosa che la Flotilla sta contestando con la propria azione.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
'Flotilla vuole creare problemi al governo. Dobbiamo mandare la Marina e dichiarare guerra a Israele?'
Scandalo Amo, così il sindaco scardina la tesi della colpevole unica e chiama in causa Reggianini e Berselli
Medico di emergenza-urgenza in montagna: accordo ancora possibile?
'Cittadella Vis Modena, prima squadra della città dal punto di vista sociale'
Elly Schlein rilancia su salario minimo e caro bollette: 'Misura fondamentale, molti italiani non sono nemmeno andati in vacanza'Articoli Recenti
'Proporrò di conferire la cittadinanza onoraria a Wael Al-Dahdouh': il video dell'annuncio del sindaco Mezzetti
Il mito Ferrari e del suo territorio da percorrere in bici
Aimag in Hera: quando il DG Valentini promuoveva, e spiegava, i vantaggi (presunti) dell'accordo
Dig Festival, 150mila euro di soldi pubblici: 100mila dal Comune di Modena, 50mila dalla Regione