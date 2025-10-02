Flotilla, così il dissenso si auto-ridicolizza

Fino a ieri i No Vax erano stati l’unico atto di dissenso autentico che avessimo visto negli ultimi lustri: non tanto per le loro idee, ma per la sostanza di una ribellione che metteva in gioco reputazione, lavoro, vita sociale. Non si limitavano a un post indignato, ma sfidavano una narrazione unica sapendo che avrebbero pagato di persona, umanamente e professionalmente. Sono stati bollati come scemi, complottisti, irresponsabili. Ma hanno rappresentato l’ultima crepa in un sistema che riduce ogni divergenza a folklore.Oggi abbiamo la Flotilla. Navi civili che attraversano il Mediterraneo per portare aiuti ai palestinesi di Gaza, sfidando governi e marina militare. Non stiamo parlando di un corteo autorizzato, però sono imbarcazioni in acque internazionali. Internazionali, cioè libere per definizione, fino a poche miglia dalla costa, secondo il Manuale di Sanremo. Eppure le regole cambiano: non comanda il diritto del mare, comanda chi ha le fregate. Israele decide che la sua giurisdizione arriva ben oltre le 12 miglia - qualcuno dice per lo stato di guerra permanente e per la sicurezza, qualcuno dice per via dei giacimenti di gas che stanno là sotto. Così la legge cede il passo alla forza.Ma chi osa sfidarla viene bloccato.E chi osa protestare viene trattato come un villeggiante del venerdì. Perché chi comanda è stato furbo, ha organizzato la comunicazione a regola d’arte: prima i microattentati fatti passare per autocombustioni; poi i black bloc infiltrati fra i cortei dei manifestanti; poi gli appelli dei potenti a “responsabili rientri” – tanto laggiù muoiono solo decine di migliaia di persone e bambini non meglio definiti; poi lo scherno per gli scioperanti, rafforzato a più riprese dalla Meloni.La dinamica è sempre la stessa dall’avvento dei social: ogni protesta viene frantumata in liti da bar, alimentate da algoritmi che conoscono paure e desideri meglio di chi li prova. Ognuno è convinto di essere indipendente, e invece tutti si muovono e corrono come tanti dalmata nella Carica dei 101. Non servono notizie, servono reazioni. Poi arrivano i media, che perfezionano il gioco: non spiegano, non confutano, ridicolizzano. Il dissenso non si spegne con la censura, si svuota con la caricatura. A Castelnuovo si tenta il boicottaggio dei farmaci israeliani? Paradossalmente si va nella stessa direzione: perché il risultato reale è fornire ai social e ai media l’ennesima caricatura, utile a screditare chiunque osi legare il contesto locale alla politica internazionale.È il dissenso che si auto-ridicolizza, regalando all’opinione pubblica l’alibi definitivo per non prenderlo sul serio.In mare aperto la Flotilla dovrebbe essere libera, e invece viene fermata. Nei social il pensiero dovrebbe essere libero, e invece viene confinato in schemi di ridicolo e polarizzazione. La vera forza non è militare, è comunicativa: far credere che chi si ribella sia irrilevante, che ogni crepa sia un clown. Così non servono armi né trattati: per affondare una nave oggi bastano algoritmo e meme.