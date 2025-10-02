Flotilla, così il dissenso si auto-ridicolizza
Nei social il pensiero dovrebbe essere libero, e invece viene confinato in schemi di ridicolo e polarizzazione. La vera forza non è militare, è comunicativa
Oggi abbiamo la Flotilla. Navi civili che attraversano il Mediterraneo per portare aiuti ai palestinesi di Gaza, sfidando governi e marina militare. Non stiamo parlando di un corteo autorizzato, però sono imbarcazioni in acque internazionali. Internazionali, cioè libere per definizione, fino a poche miglia dalla costa, secondo il Manuale di Sanremo. Eppure le regole cambiano: non comanda il diritto del mare, comanda chi ha le fregate. Israele decide che la sua giurisdizione arriva ben oltre le 12 miglia - qualcuno dice per lo stato di guerra permanente e per la sicurezza, qualcuno dice per via dei giacimenti di gas che stanno là sotto. Così la legge cede il passo alla forza.
Ma chi osa sfidarla viene bloccato.
La dinamica è sempre la stessa dall’avvento dei social: ogni protesta viene frantumata in liti da bar, alimentate da algoritmi che conoscono paure e desideri meglio di chi li prova. Ognuno è convinto di essere indipendente, e invece tutti si muovono e corrono come tanti dalmata nella Carica dei 101. Non servono notizie, servono reazioni. Poi arrivano i media, che perfezionano il gioco: non spiegano, non confutano, ridicolizzano. Il dissenso non si spegne con la censura, si svuota con la caricatura. A Castelnuovo si tenta il boicottaggio dei farmaci israeliani? Paradossalmente si va nella stessa direzione: perché il risultato reale è fornire ai social e ai media l’ennesima caricatura, utile a screditare chiunque osi legare il contesto locale alla politica internazionale.
In mare aperto la Flotilla dovrebbe essere libera, e invece viene fermata. Nei social il pensiero dovrebbe essere libero, e invece viene confinato in schemi di ridicolo e polarizzazione. La vera forza non è militare, è comunicativa: far credere che chi si ribella sia irrilevante, che ogni crepa sia un clown. Così non servono armi né trattati: per affondare una nave oggi bastano algoritmo e meme.
Magath
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La Flotilla, Francesca Albanese, le farmacie Israele-free: gli spot migliori per rafforzare Netanyahu
Il delirio di Francesca Albanese col Tricolore sulle spalle: 'Hamas sta animando una rivoluzione globale'
Aimag ciao: la presidente Ruggiero canta e applaude sulle note dei partigiani
Modena, Mezzetti tiene la barra dritta e isola la fronda Muzzarelli: Guerzoni e Bosi smentiti su Seta
Modena, preghiere contro l'aborto: ecco qua i facinorosi che 'intimidiscono' le donneArticoli Recenti
Modena, Giulio Guerzoni (anima di Muzzarelli in Giunta) sempre più corpo estraneo
Castelnuovo, farmacia comunale senza farmaci israeliani: così i cittadini pagano la propaganda politica
Caso Aimag, in fondo la politica conta poco, contano gli affari a lungo termine
Consegnare Aimag a Hera: la vera ossessione del Pd emiliano