Navi Flotilla abbordate: Modena per la Palestina subito in piazza

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno reso noto intorno alle 21 che l'abbordaggio da parte della marina israeliana è iniziato. 'Nonostante l'intercettazione di alcune imbarcazioni, la Flotilla si trova a 70 miglia nautiche dalla costa di Gaza e proseguirà la sua missione senza farsi fermare. Prima di abbordare illegalmente le navi, sembra che le imbarcazioni navali israeliane abbiano intenzionalmente danneggiato le comunicazioni delle navi, nel tentativo di bloccare i segnali di soccorso e interrompere la diretta streaming dell'abbordaggio illegale' - dichiarano gli attivisti.



Nel momento in cui tali notizie sono state diffuse, le organizzazioni che aderiscono a Modena per la Palestina hanno iniziato un tam tam sui social per organizzare una manifestazione in largo Garibaldi che dalle 21,30 ha visto moltiplicarsi le bandiere della Palestina. Numerose persone segnalate in piazza e lungo il viale dove il traffico è stato interrotto. La notizia della manifestazione ha raggiunto il comandante della Polizia Locale Sola impegnato nella circoscrizione 2 in un incontro pubblico sulla sicurezza annunciando di avere inviato sul posto tre unità.



Articolo in aggiornamento

