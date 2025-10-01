Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Navi Flotilla abbordate: Modena per la Palestina subito in piazza

Navi Flotilla abbordate: Modena per la Palestina subito in piazza

Alla notizia del cambio di scenario nell'avanzare della Flotilla, manifestazione in largo Garibaldi con blocco della circolazione del viale

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno reso noto intorno alle 21 che l'abbordaggio da parte della marina israeliana è iniziato. 'Nonostante l'intercettazione di alcune imbarcazioni, la Flotilla si trova a 70 miglia nautiche dalla costa di Gaza e proseguirà la sua missione senza farsi fermare. Prima di abbordare illegalmente le navi, sembra che le imbarcazioni navali israeliane abbiano intenzionalmente danneggiato le comunicazioni delle navi, nel tentativo di bloccare i segnali di soccorso e interrompere la diretta streaming dell'abbordaggio illegale' - dichiarano gli attivisti.

Nel momento in cui tali notizie sono state diffuse, le organizzazioni che aderiscono a Modena per la Palestina hanno iniziato un tam tam sui social per organizzare una manifestazione in largo Garibaldi che dalle 21,30 ha visto moltiplicarsi le bandiere della Palestina. Numerose persone segnalate in piazza e lungo il viale dove il traffico è stato interrotto. La notizia della manifestazione ha raggiunto il comandante della Polizia Locale Sola impegnato nella circoscrizione 2 in un incontro pubblico sulla sicurezza annunciando di avere inviato sul posto tre unità.

Articolo in aggiornamento

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Modena frena: con la Carrarese finisce 0-0

Il Modena frena: con la Carrarese finisce 0-0

'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'

'Modena, moschea di via Spontini: regalo del Pd all'Islam'

Modena, minorenne gambiano sorpreso con droga e coltello al parco Novi Sad: arrestato

Modena, minorenne gambiano sorpreso con droga e coltello al parco Novi Sad: arrestato

Alloggio come centrale di spaccio alle Costellazioni: arrestato

Alloggio come centrale di spaccio alle Costellazioni: arrestato

Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali

Modena, parte la nuova raccolta dei rifiuti anche nelle zone residenziali

Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari

Modena, l'assessore Guerzoni cede la delega all'Edilizia alla Ferrari

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Modena, malore durante il concerto: muore a 53 batterista rock

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provincia

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Policlinico Modena, primo intervento combinato chirurgia oncologica senologica con approccio mini-invasivo

Policlinico Modena, primo intervento combinato chirurgia oncologica senologica con approccio mini-invasivo

Scuola di politica femminista per celebrare ottanta anni di UDI

Scuola di politica femminista per celebrare ottanta anni di UDI

One brain, one health: un cervello, una salute. Nuove frontiere della neurofarmacologia

One brain, one health: un cervello, una salute. Nuove frontiere della neurofarmacologia

Scatta la manovra antismog, ma con Move-In chi paga può circolare anche con euro 0

Scatta la manovra antismog, ma con Move-In chi paga può circolare anche con euro 0