Caso valvole cardiache a Baggiovara, Baldino: 'Nessuna dimissione per mancanza di scorte. Valutiamo tempistica sulla base delle priorità'
Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera a La Pressa. La donna di 88 anni dimessa oggi, in attesa di tornare a dicembre
Il direttore generale ribadisce quindi che la dimissione non è legata a problemi di approvvigionamento, ma a valutazioni mediche, rispetto alle quali dichiara di non entrare nel merito se non per quanto riguarda, e lo ribadisce due volte, una questione, appunto, di priorità.I famigliari, preoccupati delle dimissioni della donna e ricoverata per una crisi cardiaca. non si capacitano del perché sia stato detto loro che le valvole non c'erano e, nel momento in cui è stato confermato dalla dirigenza ospedaliera che in realtà c'erano sono, perché non anticipare, a ricovero avvenuto, quell'intervento comunque già programmato e definito, nel suo percorso, tra nemmeno un mese. 'Non si poteva certo tenere una paziente ricoverata un mese in attesa dell'operazione' - ha affermato Baldino confermando indirettamente che l''intervento ora o prima della data stabilità non si poteva fare. Su questo punto, l'unico elemento criterio di merito sottolineato dal Direttore Generale è appunto, quello della priorità, o meglio, di chi c'è prima.
Gi.Ga.
