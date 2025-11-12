Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, Pain au Chocolat dona 1000 euro per la lotta ai tumori

Frutto della raccolta fondi promossa durante il mese di ottobre con la vendita di un dolce in rosa

Charlotte e Fabio, titolari della pasticceria artigianale francese Pain au Chocolat, hanno consegnato oggi a LILT Modena un assegno da 1000 euro, frutto della raccolta fondi promossa durante il mese di ottobre con la vendita di un dolce “in rosa”, dedicato alla campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno.


A ricevere la donazione è stato Claudio Dugoni, presidente di LILT Modena, che ha commentato: 'Siamo profondamente grati per questo gesto di attenzione e solidarietà. Il sostegno delle realtà locali è fondamentale per portare avanti i nostri progetti di prevenzione e supporto ai pazienti'.

Un’iniziativa che unisce gusto e generosità, con Pain au Chocolat protagonista di una dolce pagina di solidarietà modenese.

Nella foto: Charlotte e Fabio della pasticceria Pain au Chocolat, insieme a Maddalena di LILT Modena e al presidente Claudio Dugoni, durante la consegna dell’assegno da 1000 euro

