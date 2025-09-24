Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico e Baggiovara: posti letto tagliati ancora per settimane, anche in Terapia intensiva

'Stretto monitoraggio delle varie attività erogate al fine di intercettare eventuali situazioni di criticità così da porre, se necessario, i correttivi'

'Assunzioni in arrivo e nessun taglio di posti letto. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena sta lavorando per migliorare e ampliare l’attività e i servizi al cittadino tramite un complesso lavoro di organizzazione che richiede ancora dei tempi tecnici per la propria messa a punto. È per questo motivo che la Direzione Aziendale ha scelto di prorogare per alcune settimane la rimodulazione estiva dell’attività di alcuni dei reparti degli stabilimenti del Policlinico e dell’Ospedale Civile di Baggiovara. Nel dettaglio la temporanea riduzione di posti letto interesserà, per l’Ospedale Civile di Baggiovara, la struttura di Post Acuzie e Riabilitazione Estensiva, la Medicina Metabolica, la Riabilitazione Ortogeriatrica, la Medicina Riabilitativa e la Cardiologia riabilitativa e la Terapia intensiva; per il Policlinico la Gastroenterologia, le Malattie Epatiche Complesse, la Dermatologia, la Medicina Post – Acuzie e la Terapia intensiva'. Lo dice in una nota Aou di Modena.

 

'Questo margine permetterà di poter chiudere il reclutamento e la contrattualizzazione del personale necessario per poter arrivare a una bilanciata e ottimale pianta organica per il funzionamento dei singoli reparti interessati. Occorre infatti ricordare che le chiamate del personale dalle diverse procedure di reclutamento hanno per propria natura tempistiche a volte lunghe, prima che il personale possa prendere servizio, soprattutto nel caso il professionista lavori in un’altra Azienda. Il fatto che oggi ci siano professionisti nelle graduatorie in un numero maggiore rispetto ad altri momenti dimostra la capacità attrattiva del nostro sistema sanitario nei confronti dei professionisti della sanità. Si ribadisce che l’Azienda ho posto in essere uno stretto monitoraggio delle varie attività erogate al fine di intercettare eventuali situazioni di criticità così da porre, se necessario, tempestivi correttivi. L’attuale analisi unitamente al quadro epidemiologico consentono di proseguire tutte le attività richieste in sicurezza'.

Modena, le disuguaglianze vanno contrastate fin dalla prima infanzia

Serie D, vittoria in rimonta per il Cittadella Vis Modena

Muzzioli (Modena volley): 'Caro Bortolamasi, il gestore del Palamadiba non ha inviato la documentazione alla Lega in tempo'

Rifiuti Modena, multata per una leggerezza mentre in città regna il degrado

Modena, controlli della velocità: 10 multe martedì sera

Schiaffo del volley femminile al Comune di Modena: la squadra di A2 giocherà a Rubiera

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Escherichia coli ed Enterococchi: da Rimini a Riccione ecco i divieti di balneazione

Tredicenne provocato e aggredito all'uscita della scuola

Modena, controlli in zona Tempio: su 1415 persone fermate in sei mesi quasi la metà con precedenti

Ruba all'interno del cantiere della stazione piccola: arrestato

