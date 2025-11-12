Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'A Baggiovara finiscono le valvole cardiache e salta l'operazione del paziente'

'A Baggiovara finiscono le valvole cardiache e salta l'operazione del paziente'

Il caso che ha riguardato una donna di Mirandola denunciato dal consigliere regionale Vignali e dal Vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon
'Una donna di Mirandola si è recata tra sabato e domenica al locale pronto soccorso per un problema cardiaco. Ieri è stata trasferita all’ospedale di Baggiovara per un intervento di sostituzione di valvola cardiaca in laporoscopia, ma una volta arrivata con l'ambulanza i medici le hanno comunicato che le valvole erano finite. Per giunta la sostituzione era già stata programmata dalla paziente tempo prima, in quanto avrebbero dovuto comunque sostituirla a dicembre, proprio a Baggiovara in una operazione programmata'.
A denunciare il caso sono Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in Regione e Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, che parlano di 'una vicenda che mette in luce il profondo stato di difficoltà della sanità modenese. È inaccettabile che una paziente venga spostata da un ospedale all’altro per poi scoprire, solo all’arrivo, che manca il materiale sanitario indispensabile per l’operazione. In un sistema serio non dovrebbero finire'.
 

'Non è tollerabile – aggiungono gli azzurri – che nel 2025 in Emilia-Romagna si verifichino episodi del genere. È un fatto scandaloso e che deve essere chiarito fino in fondo. Il risultato è che i parenti della signora si sono attaccati al telefono per cercare fuori regione un'alternativa.
Spazio ADV dedicata a Giovedì gastronomici
La situazione della paziente non è stabile e potrebbe degenerare e questo limiterebbe la possibilità di effettuare l'intervento in laparoscopia. Operare a cuore aperto potrebbe esserle fatale'..
 

'Questa situazione va a danno dei bravissimi medici, infermieri e operatori sanitari che ogni giorno, con dedizione e abnegazione, lavorano in un contesto sempre più complicato, tra carenze di organico e di materiali. È ingiusto che le responsabilità organizzative e politiche ricadano su chi è in prima linea a salvare vite. I cittadini modenesi meritano una sanità efficiente e sicura, non un sistema che lascia soli i pazienti e mette in difficoltà chi lavora negli ospedali'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Incentivi ai medici per prescrivere meno esami: il caso finisce sul tavolo del Ministero

Incentivi ai medici per prescrivere meno esami: il caso finisce sul tavolo del Ministero

Modena, furto alla Bottega San Francesco: finge di chiedere l'elemosina e ruba pc e cellulare

Modena, furto alla Bottega San Francesco: finge di chiedere l'elemosina e ruba pc e cellulare

Zone rosse a Modena, in una settimana 21 persone allontanate e 3 arresti

Zone rosse a Modena, in una settimana 21 persone allontanate e 3 arresti

Strage di Nassiriya, commemorazione a Modena: 'Dobbiamo tenere vivo il ricordo'

Strage di Nassiriya, commemorazione a Modena: 'Dobbiamo tenere vivo il ricordo'

Sicurezza, il Comune di Modena investe in spray urticanti: 7000 euro in bombolette e ricariche

Sicurezza, il Comune di Modena investe in spray urticanti: 7000 euro in bombolette e ricariche

Anche Azione Modena contro Altini: 'Pagare i medici di base per prescrivere meno non è la soluzione'

Anche Azione Modena contro Altini: 'Pagare i medici di base per prescrivere meno non è la soluzione'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, premiati in Municipio i nuovi 9 maestri del lavoro

Modena, premiati in Municipio i nuovi 9 maestri del lavoro

Incentivi ai medici per prescrivere meno: 'No a etica a cottimo'

Incentivi ai medici per prescrivere meno: 'No a etica a cottimo'

Modena ricorda l'eccidio nazifascista in Piazza Grande

Modena ricorda l'eccidio nazifascista in Piazza Grande

Immigrazione: a Modena il business dei nulla osta per lavoro fittizi, senza controllo

Immigrazione: a Modena il business dei nulla osta per lavoro fittizi, senza controllo