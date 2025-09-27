Consegnare Aimag a Hera: la vera ossessione del Pd emiliano
Ogni dieci anni lo ripropone, con la stessa certezza che il territorio eseguirà senza fiatare. Con le stesse delusioni. Si partì nel 2009
Sette anni dopo, 2016: stessi nomi, parti invertite. Schena, divenuto presidente della Fondazione Cassa Carpi, propone il concambio delle 'sue' quote Aimag con Hera. Doveva servire a superare i tentennamenti del sindaco Alberto Bellelli, intenzionato a sua volta a cedere ma impaurito dal referendum sull'acqua pubblica. Sullo sfondo l’ombra lunga di Davide Baruffi, regista del partitone modenese e oggi regionale. A bloccare tutto arriva Simone Morelli, vicesindaco e delegato alle nomine da Bellelli – fra le quali proprio la presidente di Aimag, Monica Borghi.
Il tempo arriva con Daniela Depietri. La segretaria PD parte da lontano e costruisce il puzzle pezzo dopo pezzo: Paola Ruggiero entra in Aimag, prima nel CdA e poi come presidente. Non è solo un profilo tecnico, è una scelta politica. Vicina alla Depietri - con la quale condivide la passione per Bella Ciao - già candidata Dem a Carpi nel 2019 e moglie di Valter Caiumi, ex presidente di Confindustria: un incrocio perfetto tra nostalgia, partito e potere economico. La figura chiave per riaprire il dossier Hera.
Il rilancio avviene nel 2024. A Carpi non c’è più un sindaco PD ma Riccardo Righi, civico in apparenza e Dem inside. È lui a sottoscrivere “a nome di tutti i Comuni soci”, il 26 settembre, la PEC che incarica il CdA di Aimag a trattare con Hera. Mandato cruciale, eppure senza copertura politica: nessun programma elettorale lo prevedeva, nessun consiglio comunale lo ha deliberato. Una scelta calata dall'alto. Da chi?
Ma la macchina perfetta si inceppa ancora una volta.
E l’ossessione Hera, che da quindici anni divora il partitone, mostra l’altra faccia: un PD che non dirige più, ma arranca dietro agli eventi.
Magath
